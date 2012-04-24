宝骏将从2014年起每年推出新车型

路透北京4月24日电---通用汽车在中国的合资企业上海通用五菱公司高管周二表示,旗下宝骏品牌将从2014年开始每年推出新车型.

上海通用五菱副总裁Karl Slym在北京车展上讲话时表示,宝骏预计2012年销售至少9.4万辆宝骏630车型.

Slym称,该车型去年在紧凑型车市场中占有2%的份额,今年头两个月市场份额猛增到8%.

"宝骏的发展势头让我们很满意,"Slym表示.

该公司国际业务部副总裁Matt Tsien在另外场合表示,雪佛兰乐驰可能"不久"会转入宝骏系列.(完)

--编译 王冠中/李春喜;审校 张荻/隋芬

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