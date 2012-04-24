宝骏将从2014年起每年推出新车型

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京4月24日电---通用汽车在中国的合资企业上海通用五菱公司高管周二表示,旗下宝骏品牌将从2014年开始每年推出新车型.
上海通用五菱副总裁Karl Slym在北京车展上讲话时表示,宝骏预计2012年销售至少9.4万辆宝骏630车型.
Slym称,该车型去年在紧凑型车市场中占有2%的份额,今年头两个月市场份额猛增到8%.
"宝骏的发展势头让我们很满意,"Slym表示.
该公司国际业务部副总裁Matt Tsien在另外场合表示,雪佛兰乐驰可能"不久"会转入宝骏系列.(完)
--编译 王冠中/李春喜;审校 张荻/隋芬
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