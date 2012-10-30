宝钢拟斥资约50亿收购湛江钢铁股权

* 行业不景气,宝钢三季净利小降4.88%

* 拟以49.76亿元收购湛江钢铁71.80%股权

* 拟以评估值27.3亿元,向宝钢集团转让COREX资产

* 拟出资80亿元参股中国石油西三线管道项目

路透上海10月30日电---行业不景气的大背景下,中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)亦未能独善其身.该公司三季度实现净利润11.8亿元人民币,同比下降4.88%.因期间行业面临产能过剩、需求不足和资金紧张三大压力,全行业亏损情况更加严重.

宝钢股份同时公告,明确公司将成为投资建设湛江钢铁项目主体,拟以49.76亿元收购广州市国资委持有的湛江钢铁71.8%股权.本次股权收购完成後,宝钢股份将投入建设资金,并向湛江钢铁进行增资,使湛江钢铁注册资本由目前的70.93亿元增加到80亿元.

关於罗泾区域停产及资产处置方面,罗泾区域将由经济运行转为停产.宝钢股份并将以评估值27.3亿元,向宝钢集团整体转让COREX资产等.

另外,宝钢股份并将与宝钢集团全资子公司--华宝投资,共同参股中国石油西三线管道项目,其中宝钢股份出资额为80亿元,华宝投资出资额20亿元.

宝钢股份三季度业绩高於此前接受路透调查的四位分析师平均预计的8.76亿元.宝钢并指出,三季度钢铁均价依然环比下跌明显,低迷的钢材市场促使钢厂开始检修减产,国内粗钢产量有所下降，但供大於求的局面未能出现实质性改观,重点钢企库存量仍创历史新高.

季报显示,当期宝钢股份实现营业收入478.89亿元,同比下滑14.6%,基本每股收益0.07元.

宝钢股份周一收报4.58元,近一个月涨跌幅为零.(完)

--发稿 李宏薇/赵红梅; 审校 杨淑祯

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