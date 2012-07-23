包头稀土交易所预计8月初成立

路透上海7月21日电---据相关上市公司周六公告,包头稀土产品交易所有限公司预计於8月8日正式挂牌成立;包钢稀土(600111.SS)、中色股份(000758.SZ)和厦门钨业(600549.SS)三家上市公司参股其中.

稀土交易所注册资本7,000万元,共有七家股东,每家股东出资1,000万元,各占注册资本的14.29%.除上述三家企业外,其股东还包括国储物资调节中心、四川江铜稀土有限责任公司、甘肃稀土新材料股份有限公司和内蒙古高新控股有限公司.

包钢稀土公告指出,参与组建现代化的全国性稀土产品交易所,并运用这一平台积极整合稀土流通领域的各类资源,符合中国稀土产业发展政策,对扩大公司行业影响力、规避稀土产品价格剧烈波动带来的负面影响具有重要意义.

中国稀土行业秩序紊乱,引发海外贸易夥伴抨击.今年4月中国成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.此前有报导称,工信部正牵头研究建立国家稀土收储机制以平抑稀土价格波动,并计划在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易.

全球17种稀有金属约97%的产出来自中国,这些金属在国防、电子以及再生能源行业至关重要,亦用於制造iPhone,磁碟机以及风力发电机组等多种产品.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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