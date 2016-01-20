中国豆粕需求高涨 将使今年大豆进口量再创纪录高位

路透北京1月20日 - 行业分析师称，全球最大大豆购买国--中国今年的大豆进口量可能将再创纪录高位，因压榨商利用海外大豆低价的优势，来满足几乎所有大豆需求。

作为豆粕主要消费商的饲料加工厂使用大豆产品来替代其他蛋白质来源，比如油菜籽、棉籽以及干酒糟(DDGS)，即使生猪存栏量已降至数年低点。生猪用饲料占中国牲畜饲料的逾40%。

据行业门户网站www.cofeed.com 公布的数据，2015年中国豆粕产量增加10.3%，从而推升了对进口大豆的需求，去年进口大豆数量增加14.4%。

“豆粕非常便宜，饲料加工厂增加了使用量，尽管整体经济放缓，”一豆粕交易商称。

不过据中国农业部数据，在豆粕需求增长的同时，去年中国生猪存栏量降至2004年以来的最低；由于过去几年连年亏损，而且出台了新的环境要求，因此养猪户纷纷削减养猪量。中国是全球最大猪肉生产国和消费国。

尽管重建的生猪存栏量依旧处于低位，但其他蛋白质饲料产量的减少，导致市场的豆粕需求增加。

中国政府最近出手打击了DDGS的进口，预计今年国内油菜籽和棉花的产量将大幅下降。

上海汇易咨询有限公司分析师Lu Yun表示，政府去年取消了收储政策后，国内油菜籽价格挫跌，农户减少了种植，将于2016年5月收获的这一季油菜种植面积降低了30%。

天下粮仓粮油饲料网(Cofeed)的数据显示，中国的菜粕（油菜籽粕）产量在去年降至650万吨以下，远低于2011年的高位800万吨。棉粕（棉花籽粕）产量同比下降19%至409万吨。

与此同时，豆粕因其强劲的竞争力，自2015年上半年起抢占了其它油籽作物的市场份额。

分析师指出，国内豆粕价格，比如在山东省JCI-SBM-RIZH，从2007年以来就徘徊在最低水平，并且料将继续维持在这个价位，因全球大豆供应充沛。

“考虑到豆粕的低价优势，饲料厂今年仍会选择豆粕。”上海汇易咨询有限公司分析师Lu Yun表示。

国家粮油信息中心的一位分析师称，豆粕需求的增长可能推动中国大豆进口量在截至2016年9月的作物年度增至8,500万吨，相当于同比增长9%。（完）