焦点：中国消费者青睐高端啤酒 料给全球啤酒商带来滚滚财源

路透上海3月7日 - 随着遍布世界各地的中国消费者对高端啤酒的需求不断增长，从布鲁克林到北京的小型啤酒商都在竞相利用这一趋势。这种趋势也终将帮助国际啤酒巨头在中国这个全球最大的啤酒市场获得丰厚的获利。

去年全球啤酒销量增长的一半来自中国，随着全球其他地方增长放缓，中国市场对全球大型啤酒品牌变得至为关键。

但据德意志银行的分析师估计，虽然中国的啤酒消费量占到了全球的四分之一，为啤酒商贡献的获利却仅占3%。

“高端啤酒市场作为主要增长点，将成为未来啤酒商的必争之地，”荷兰合作银行驻上海的分析师Katharine Song说。

“啤酒商正在调整策略，更加专注于高端产品。”

直到最近，销量和分销网络一直是这场博弈的本质所在，促使全球啤酒行业通过规模越来越大的交易进行行业整合，同时也压缩了利润率。

根据产业数据，在2004年以数量计，约半数全球市场是由前十大啤酒厂所掌控。到2014年时，47%的数量及四分之三的获利是由四大啤酒商所掌控。这四大厂商分别为百威英博(ABI.BR)、SABMiller SAB.L、喜力(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)以及Carlsberg(CARLb.CO)。

不久后，就由四家变成三家，因百威英博以逾1,000亿美元收购SAB Miller。

上周，华润啤酒（控股）有限公司(0291.HK)宣布，将以16亿美元代价向百威英博购入由SABMiller持有的49%华润雪花啤酒股权。

重要的是，这将让SABMiller更能专注在中国市场更有利可图的押注，而非销售每瓶价格50美分甚至更低的啤酒。

专攻高价商品反映了中国14亿消费者的转变，他们如今希望有更多量身订做的个性化产品。

在2020年底时，高端啤酒料将占中国规模800亿美元市场的三分之一，2010年时只有不到10%。

去年进口的高端啤酒跳增60%，因消费者大量买进"Hop Zombie"和"Armageddon IPA"等啤酒。(完)