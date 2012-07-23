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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 23日 星期一 11:12 BJT

北京遭遇强降雨 已致37人死亡

北京周六发生暴雨到大暴雨天气，全市平均降水量创1951年以来有完整气象记录最大，截至22日17时,北京市境内共发现因暴雨死亡37人。据当地政府通报，北京全市周六平均降水量为170毫米，其中最大降雨点房山区达到460毫米，暴雨引发房山地区山洪暴发。

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