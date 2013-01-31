北京警方证实“房姐”龚爱爱在京拥有41套房产

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透北京1月31日 - 中国北京市公安局的官方微博"平安北京"周四下午称,经专案组进一步工作,目前发现陕西省神木县农村商业银行原副行长龚爱爱在京拥有41套房产共计9,666.6平米,及奥迪轿车一辆．
龚爱爱最初由媒体曝出非法拥有包括北京户口在内的多个户口.后经北京、山西、陕西三省市公安机关立案侦查后,为陕西"房姐"违法办理户口的北京市公安局房山分局石楼派出所原民警刘某某、北京某教育考试院服务中心员工张某、陕西省神木县公安局治安大队原民警张某某等７名犯罪嫌疑人,目前已被依法刑事拘留.
加V字认证的平安北京的微博中称,北京警方已依法对龚爱爱利用其违法办理的北京户口及身份证所购买的10套房产及奥迪车予以查封.截止发稿前,北京警方合计查封龚爱爱名下房产1,945.02平米,其中办公用房1,562.19平米、商业用房166.36平米、车位80.14平米、住宅136.33平米.
北京警方将与有关地区司法机关积极配合,依法开展下一步工作.(完)
(发稿 李文科; 审校 毕晓雯)
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