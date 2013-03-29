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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 13:18 BJT

中国将斥资1000亿元治理北京污染

《中国日报》周五报道称，中国未来三年将斥资1,000亿元人民币解决北京的污染问题。报道引述周四公布的一项三年计划称，北京市政府承诺加强污水和垃圾处理、提高空气质量并打击非法建筑。北京市长王安顺呼吁政府允许民间资本参与这些投资。路透
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