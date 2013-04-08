北京住房公积金中心上调二套房首付比例

北京住房公积金管理中心周日发布新政，对住房公积金个人贷款实施差别化政策，其中申请用公积金贷款购买二套房的首付款比例提高至不低于70%，高收入者月还款额亦有最低限制。新政策指出，二套房的贷款利率为同期首套住房贷款利率的1.1倍。路透