中国发改委：新建纯电动乘用车企业投资规模不受最低要求限制

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月5日 - 为促进新能源汽车产业发展，中国国家发展改革委周五发文规定，自2015年7月10日起，新建纯电动乘用车企业投资项目的投资总额和生产规模由投资主体自行决定，不受汽车产业发展政策有关最低要求限制。
发改委网站刊登的新建纯电动乘用车企业管理规定并称，发改委应对新建企业投资项目申请进行专家评估，并在30个工作日内出具评审意见。
新建企业列入《车辆生产企业及产品公告》的纯电动乘用车产品有效期为三年，有效期届满前30日可提出延期申请，审查通过可以延长有效期，每次延期不超过三年。
发改委并规定，新建纯电动乘用车企业不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品。
为减轻环境污染，中国政府大力推广新能源汽车。财政部等三部委此前亦联合通知称，对使用新能源车船免征车船税；对节约能源车船也将减半征收车船税。（完）
参看全文，请点选发改委网站：here
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。