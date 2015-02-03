中国六省市获准进行地方国库现金定存招标 盘活存量创新之举（更新版）

路透北京2月3日 - 在中国国务院要求盘活存量解决融资贵的顶层设计思路指导下，中国财政部再出创新举措：批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。

两位消息人士周二称，中国财政部今年批准了这六个省市地方政府进行地方国库现金定存招标试点。路透已联系财政部，但尚未获得财政部回应。

“已经下文了，有六家可以试点。是财政部存活存量的创新之举，估计是与央行达成一致意见了。”上述消息人士称。

消息人士并透露，该招标是筛选可参加的银行，并非是利率招标。“利率最多可以在一年期定期存款利率基础上上浮10%。”

央行上海分行周二公告称，将公开进行400亿元人民币国库现金定期存款，期限六个月。另据上海市财政局的信息，此次招标的国库现金，是指上海市、区（县）政府存放在同级国库的财政资金。[nL4S0VD1OD]

市场人士指出，在盘活财政存量资金的思路下，地方政府财政部门加入到国库现金招标的队伍中，将为流动性释放打开想象空间。

**唤醒沉睡国库现金，增加流动性供给**

在广义货币供应量快速攀升后，盘活存量近两年成为顶层设计提出的新概念。国务院总理李克强曾指出，要研究激活财政存量资金，支出要进一步盘活财政存量，把闲置、沉淀的财政资金用好。

但由于国库现金存放在央行的资产负债表上，进出将影响市场流动性的供给，故除去年底北京市财政部门进行过试点以后，国库现金定期存款招标一直都是由财政部进行。

上海财政局也在文件中称，上海市的国库现金管理应充分考虑对市场流动性的影响，将与货币政策操作保持协调性。

北京市财政局去年12月通过第三方--中金招标公司，进行过首次地方国库现金定存招标，金额300亿元，期限一年。最终，共有16家银行的北京分行，获得不同规模的国库定存现金。

根据券商此前发布的报告，中央财政存款与地方财政存款的各级国库现金存量总额，通常在3万亿元左右波动。此前仅仅是通过央行进行的定存招标，实现一定的收益。

去年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。

为解决中国经济中的融资成本高问题，国务院去年提出抑制金融机构筹资成本不合理上升，提高银行融资多元化程度和资金来源稳定性，盘活存量，加快资金周转速度。(完)

(发稿 中文新闻部)

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