中国最大人民币国际基金完成首募

路透上海2月17日电---上海在人民币资产管理中心建设的道路上又迈进一步.据上海证券报周五报导,中国最大规模的人民币国际投贷基金--赛领国际投资基金(Sailing Capital International)成功完成首期120亿元人民币募集,未来基金投资总规模可超过1,500亿元.

赛领国际投资基金旨在为中国企业海外投资并购提供操作平台及投融资综合服务,并通过企业海外投资推动人民币跨境流动;基金投资项目的定价、交易和结算将优先采取人民币的形式.

报导称,该基金母基金规模500亿元,其中首期募集规模120亿元.通过母子基金、投贷结合及发行债券等多级放大方式,未来基金投资总规模可超过1,500亿元.

基金投资人包括中央和地方企业集团、上市公司等,其中中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)将出资20亿元参与投资,资金在两年内分期投入,首期出资6亿元.

上证报援引中国央行副行长刘士余称,央行将积极支持赛领国际投资基金开展业务,支持上海在金融改革创新和开放方面先行先试.

在人民币国际化的大背景下,中国立志于将上海打造成国际金融中心的愿景显得尤为迫切,并力争到2015年,基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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