天威英利10亿元中票未能足额兑付 仅偿还共计7亿元本息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月13日 - 中国保定天威英利新能源有限公司周二公告，未能足额兑付今日到期的10亿元人民币中期票据本金，到期本息应为10.57亿元，但截至目前仅偿还共计7亿元的债券本息，这意味着该期中票已实质违约。
在7亿元本息中，其中6.43亿元为债券本金，按持有人持有比例分配，另外0.57亿元为应付利息。发行人和主承销商交通银行将于明日(14日)召开10英利MTN1投资人沟通会，根据需求安排后续事宜，具体时间为10月14日下午2:30。
保定天威英利新能源称，原计划通过处置关联方闲置土地及厂房拆迁等取得补偿资金，以偿还部分中票本息，但因拆迁补偿进度缓于预期，公司未能近期足额兑付到期本息。后续事项安排方面，包括加快资产变现进度，努力通过经营性现金流偿还部分中票本息等。
保定天威英利新能源是光伏制造商--英利绿色能源(YGE.N)旗下公司。此前曾发布公告，由于连续亏损，其2010年所发一期中票到期偿付存在不确定性。该中票发行量10亿元，期限五年，票面利率5.70%，到期日为2015年10月13日，到期正常应付利息0.57亿元。
此外，保定天威英利还发行有另一期中期票据--11威利MTN，发行量14亿元，期限五年，到期日为2016年5月12日。
最近另一可能的债券违约事件为南京雨润食品，该公司周一公告，其将于18日到期的13亿元三年期中票，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。(完)
参看公告详情，可点选中国货币网 here
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。