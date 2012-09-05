中国票据业务监管步步趋紧 民间市场宜疏不宜堵

* 票据贴现上半年激增,成银行香"饽饽"

* 票据市场要案频发,监管力度收紧

* 民间票据市场"积弊"和"鲶鱼"功能同在

* 宜疏不宜堵,规范阳光才能趋利避害

作者 赵红梅

路透北京9月5日电---因信贷有效需求不足,上半年票据业务俨然成了各家银行的"香饽饽",不少银行票据贴现规模半年翻番且获利不菲.但在市场膨胀的同时,不断曝出的"违法"、"违规"事件,让监管力度亦在步步收紧.

近期全国票据案件不断,杭州900亿元人民币特大非法贴现票据案余震未了,因举证不足,公安和检查院对其定性有分歧,该案近日并未正式起诉.而昆明、山东等地票据大案仍在接力.

有鉴於此,监管层正加大规范力度.中国央行下发徵求意见稿以加强票据业务管理,要求银行票据以後只许卖给银行和财务公司;银监会亦发文禁止村镇银行票据转贴买入等行为,并封堵了信托、证券、基金等票据转出渠道.公安系统亦在加紧票据案件惩治力度.

但业内人士认为,监管整治要谨防对民间票据市场只是简单封堵.一直处灰色地带的民间票据市场虽然积弊已久,但积极作用亦不容小觑, 监管层应承认融资性票据存在,通过制度设计使其趋利避害,而不是轻易认定民间票据中介为"非法经营罪",杀鸡儆猴.

"票据的变造、伪造、恶意公司催告属犯罪,但票据民间转让流通至多是违反相关法律法规,现行的票据市场机制已不适应发展的新要求,单纯封堵只会治标不治本,"票据专家赵慈拉表示.

他指出,票据业务年年发展年年出问题,银行业巨量的票据承兑量决定了贴现的需求是刚性的,若银行间正规渠道难以满足,而非正规渠道即民间票据市场被封堵,票据市场就会形成一个"堰塞湖",只有承认了融资性票据并建立起一个真正的票据要素市场,才能解决这个问题.

央行数据显示,今年上半年,企业累计签发商业汇票8.8万亿元,同比增长15.2%;期末商业汇票未到期金额8.1万亿元,同比增长20.3%.6月末,票据承兑余额较年初增加1.5万亿元.从行业结构看,企业签发的银行承兑汇票仍集中在制造业、批发和零售业;从企业结构看,由中小型企业签发的银行承兑汇票占比为70.6%.

赵慈拉认为,票据的传统支付结算功能被大幅弱化,而成了企业融资的重要渠道.上半年企业累计签发超过8万亿商业汇票,按正常比例,应有50%量贴现,50%在企业之间融资流转,但半年末贴现余额仅为2.3万亿元,这中间有2.1万亿贴现差额被推到了民间票据市场,并创造了民间中介的生存空间.

"然而监管层的整治,上游银行开出的票据量不变,但下游承接主体不断缩小,直接会造成票据贴现利率提高,民间票据市场的失控.整个市场会失去均衡性,"赵慈拉指出.

海通证券(600837.SS)(6837.HK)近日报告表示,近期管理层对票据市场的监管进一步趋严,使得民间票据贴现市场萎缩较快,即票据贴现的需求减弱(票据贴现的渠道受堵);而5-6月银行票据开票量仍处於高位,即供给量较大.监管政策变化,导致银行票据需求变化,最终使得银行票据利率有所上升.

票据直贴利率自6月中旬以来持续震荡回升,珠三角、长三角、环渤海、中西部等四大区域六个月贴现利率升至4.7%以上.债券发行利率自6月中旬以来再次回升.

**银行青睐"贷转票"**

今年上半年中国经济加速回落致使信贷有效需求不足,与中长期贷款相比,银行更有动力选择票据贴现方式来替代一般贷款,以票充贷增多.

中信银行(601998.SS)(0998.HK)一位人士表示,票据业务不但给银行带来滚滚红利,更对改善银行资产结构、吸收存款、降低资产质量风险、加速资金周转作用明显,各家银行的高管都有动力花力气搞票据业务,能降低不良贷款率,又能充银行的额度和市场竞争力.

近日发布的16家上市银行中期报告显示,今年上半年,银行票据贴现余额增幅远高於同期贷款增长规模,占整个贷款规模比重较年初上升1-3个百分点,浦发银行(600000.SS)、华夏银行(600015.SS)、宁波银行(002142.SZ)、平安银行(000001.SZ)票据贴现余额分别为700亿元、113亿元、72.36亿元、356.6亿元,分别较年初剧增192%、202%、163.74%、101.69%.

各家商行的票据贴现利息收入亦实现高增长,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)上半年票据贴现利息收入76.23亿元,同比增长80.9%,建设银行(601939.SS)(0939.HK)同期票据贴现利息收入亦增长了70.7%.

"目前经济下行中,相比较贷款,银行更偏向于风险较小的票据贴现,而企业普遍存在高库存量,继续短期资金周转,融资需求旺盛,"兴业银行(601166.SS)杭州分行一位人士表示,今年在供应链融资上尤其是钢贸企业做了大量承兑汇票业务.该行上半年末票据贴现余额为326亿元,亦较年初剧增75%.

农业银行财务会计部总经理张克秋亦表示,该行今年一季度票据贴现业务发展迅猛,票据贴现的高收益对该行净利差有所贡献.

而从央行数据显示,7月全国票据融资新增1,527亿元,占当月新增贷款的28%,远高於过去12个月月平均12%的水平.

中金公司银行业研究员罗景认为,下半年票据贴现余额的走势主要依赖于同期银行信贷需求,如果有效需求仍然不足,票据贴现下半年还将会有一个大的增长.

**堵不如疏**

随着票据业务的壮大,如果对民间市场,监管层只堵不疏,那麽不仅会扰动贴现利率,且对银行不良贷款及企业经营均将施加压力.业内人士建议,应给予合格的民间中介资格确认,并可考虑建立全国一体化的票据市场.

自2000年来,银行承兑汇票以年均30%的增速发展.赵慈拉认为,银行资产票据化已是大势所趋,封堵和打压民间票据市场是治标不治本,银行业庞大的承兑量才是本,对於全年数万亿的贴现刚性需求,银行间市场满足的部分越小,银行外市场的部分就越多,资金是逐利的,自然就有大大小小的中介机构想来做票据生意,如果监管层只是一味的封堵,只会导致票据贴现利率像去年三季度一样急剧飙升.

票据行业内银企交流平台—百姓金融网运营总监叶双文亦认为,年底一般是还贷高峰期,今年频发的大案让票据监管层层升级,5-7月温州范围内银行集中开出的银行承兑汇票在六个月期限过後极有可能面临企业无法缴纳开票时除保证金以外的资金缺口,这就意味着开票行需要支付规模巨大的票据承兑款项,而在企业补足资金缺口之前的滞懈期内,温州银行业的不良贷款势必越滚越大.

上海一位做钢贸生意的经营商表示,今年他的企业"很受伤",因为行业不景气、企业抵押物少,只能借助上下游企业交易捆绑,凭借上游大企业实体和资信通过票据支付进行供应链融资,偏偏今年伪造(假票)、变造票(内容涂改)、空头票诈骗尤其多,再加上监管对票据融资限制越来越多,企业经营是雪上加霜.

原工行总行票据营运部首任风险控制官徐星发表示,票据给国民融资带来了巨大贡献,应该承认融资性票据和民间票据市场的客观存在,给予合格的民间中介资格确认,建立一个票据市场.

赵慈拉亦认为,此前监管层已叫停票据信托、农信社、村镇银行帮银行"消规模",仅允许现行银行间票据市场主体为商业银行、信用社和企业财务公司,但这三类机构因受贷款规模约束而形成交易的同向性,当银行贴现无法满足企业需求时,银票贴现被挤向了民间融资市场,结果是票据贴现利率飙升,民间票据市场更加混乱,打击实体经济.

"不如创建全国一体化的票据市场,引入信托、基金、保险、资产管理公司等机构投资者成为交易主体,利用央行推的电子商业汇票交易平台,市场需要规范,监管也需要宏大视野,不仅监管自己辖内机构,更应监管市场、监管工具,以鼓励方式'疏导',而打压'堵死'才是正解,"赵慈拉说.(完)

--审校 林高丽

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