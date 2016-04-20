综述：中国地方监管部门严令规范票据业务 亡羊补牢有赖多管齐下

路透上海4月20日（作者 李铮） - 中国地方监管部门再度警示银行业票据业务风险。继天津银行上海分行本月初爆出票据买入返售业务风险后，上海银监局严令辖内中资银行，立即对存量票据业务进行严格全面自查，切实规范票据业务经营行为，有效防范风险。

分析人士指出，当前票据业务风险高企，尽管在银监会年初发文后银行自查排查均已开展，但出于对票据重复贴现、重复质押等情况担忧，监管部仍有有必要及时防范和整顿。

两位消息人士周三透露，上海银监局向辖内中资银行发出票据业务风险提示，要求辖内银行业金融机构充分认识目前票据风险案件高发造成的严重负面影响，全面清理与中介的违法违规业务合作，立即对存量票据业务进行严格全面自查，尤其应做到对所有票据开包检查。

他们并引述该票据业务风险提示通知称，辖内银行业金融机构要严格实行同业业务集中管理，严禁机构和员工参与各类票据中介和资金掮客活动，高度重视交易对手风险，同时，严防银行票据资金被套取、挪用，违规参与民间借贷或非法集资，甚至成为社会非法金融活动的资金来源。

“这是在天津银行上分行买入返售业务风险爆出风险后，监管层及时提示风险的动作，对票据业务本身影响还是蛮大的，不少银行之前已经暂停了承兑银承。”一位股份行人士称，票据市场依旧处于敏感期，比较可怕的是票据自身利用重复贴现形成杠杆。

中国城市商业银行--天津银行(1578.HK)本月稍早称，其上海分行票据买入返售业务发生一宗风险事件，经核查涉及金额7.86亿元人民币。

中信证券报告指出，导致票据风险的原因多样，包括银行存在票据交易需求（腾挪贷款额度、减少资本占用等）、中介提供便利（撮合票据交易，乃至一票多买、伪造假票等非法经营）、监管有空白（票据中介游离于监管范围之外）等。

根据上海银监局下发的通知，银行不得利用“过桥行”规避授信管控，不得为他行充当“过桥行”；禁止与非持牌经营机构、小型异地驻点机构等机构违规开展业务；重点关注交易前手中含有异地农合机构的票据业务。

此外，同业业务专营部门以外的其他部门和分支机构不得经营同业业务；各分支机构除对不能通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务可接受总行同业专营部门委托，代理其市场营销和询价、项目发起和客户关系维护等操作性事项之外，不得开展其他任何同业业务项下的相关活动。

资金划转方面，通知明确，票据转贴现、买入返售、卖出回购资金应由票据转入行将资金划入票据转出行在人民银行开立的存款准备金账户，或票据转出行在本行开立的一般存款账户，不得转入票据转出行在他行开立的账户。

通知并要求，全面梳理票据业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排，严格实行前中后台分离，禁止会计岗位内嵌于票据业务部门。

票据实物管理方面，应加强票据集中保管，支行或一线经营单位不得自行保管，严格交接票和出入库管理，严禁通过中介等非交易对手人员送票、取票。并严格票据背书交付管理，禁止不见票交易，不得以票据清单替代票据实物交付，同时票据的取得必须给付对价。

**遏制风险仍有赖多管齐下**

实际上，中国银行业票据业务风波不段，包括中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中信银行(601998.SS)先后爆出高达39.15亿和9.69亿元人民币的票据诈骗案，在银监会年初发出风险提示后，银行自查和排查也已经展开。

在业内人士看来，票据业务传统渠道型模式将难以为继，新的“交易型”模式将破茧而出，业务转型在即，亦是监管层“打补丁”的好契机。

中信证券表示，从监管角度来讲，既要针对违规票据中介进行打击和限制，亦需对银行票据业务进行规范，限制票据在腾挪额度等方面的作用，遏制风险仍有赖监管多管齐下。

汇票观察评论员刘枫认为，如果是银监会的203号文相当于给票据行业的老模式关上一扇门，那么央行MPA体系（宏观审慎管理框架）则是给票据行业的新模式指出了方向。

央行在MPA管理体系中明确指出，从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，将债券投资、股权及其他投资、买入返售资产等纳入其中，有利于引导金融机构减少各类腾挪资产、规避信贷调控的做法。

刘枫指出，票据的很多业务模式的操作不透明，特别是同业户以及中介商票，脱离了银行体系自身的风控和资本约束，其资金流向一直是监管担忧的一大问题。配合目前国家要推进的供给侧改革，2016年的信贷资金流向会成为监管重点关注的对象，不能再让资金流入“僵尸企业”，更不能让资金流入股市、期货等非实体经济的地方。因此年初银监发文也是顺应时势。

他并认为，在央行MPA宏观审慎管理思路下，票据业务目前的主流模式“消规模”将在不久的未来消失，票据将不用通过各种灰色链条来腾挪信贷规模，这也会减少其中的操作风险。票据同业业务将逐渐接近于固定收益类资产的交易模式，且在银行所有资产中，其低风险高收益的优势将更加突出。

从央行公布的统计数据来看，票据业务监管趋严及风险频现已令票据融资规模骤降，今年2016年3月末社会融资规模存量为144.75万亿元，同比增长13.4%，其中，未贴现的银行承兑汇票余额为5.63万亿元，同比下降19%。

中国央行副行长潘功胜在今年全国两会期间表示，中国央行正在抓紧推动建设全国统一的票据市场，这是下一步央行工作计划之一；建设电子票据交易系统，将有利于提高票据市场交易效率，降低票据市场交易成本和交易风险。

路透此前报导，中国央行支付结算司下发通知，要求银行和财务公司严格落实电票业务相关要求，从2017年1月1日起单张出票金额在300万元人民币以上的商业汇票全部通过电票办理。

中国银监会年初下发203号文，要求银行业全面加强票据业务风险管理，严格按照业务权限、交易对手准入清单和同业授信额度开展同业票据业务，强调各金融机构不得办理无真实贸易背景的票据业务，已办理承兑、贴现的各种凭证原件要注明银行信息等，防止虚假交易及发票重复使用。（完）