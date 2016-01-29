中国票据市场卖压不减转帖利率涨势难止 风险事件续发酵预期谨慎

路透上海1月29日 - 中国票据市场本周转贴利率涨势不止，其中纸票价格涨幅更甚于电票。交易人士表示，虽然央行加大资金投放护航资金面，流动性暂无忧，但机构票据业务风险事件频发，谨慎心态下机构收票意愿下降，卖压有增无减，转帖价格持续走升。

交易员认为，不过随着春节将至，预计市场成交将逐步趋淡，节前多数机构倾向持票过节，而节后继续观望资金变化以及风险事件监管进程。

“大行票据案风波不断，出票的机构还是挺多，纸票价格有涨到3.8%的，电票相对好一点，一年期价格在3.6%左右，”华中一银行交易员表示，监管核查也还在进行，大家还是挺小心谨慎的。

他并认为，现在央行公开市场要天天操作，资金面暂时无需过度担心，不过临近假日成交越来越偏淡，风险事件下还是持票过节观望的居多。

为保持流动性合理充裕，央行本周继续加量逆回购操作，单周净投放5,400亿元创近三年新高，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。

中国银行业票据业务风波一波未平一波又起。继中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)39亿票据诈骗案公告已立案侦查后，中信银行(601998.SS)又被曝出逾9亿元的票据案。中信银行周四回应称，经核查，涉及风险资金金额为9.69亿元人民币。

“事件曝光，整顿一下乱象，对行业也是好事，”上述银行交易员并称，其实以前不见票资金空转现象一直存在，只是现在被揭发出来了，以后估计就是在业务手续方面程序要繁杂一点了。

上海一银行交易员表示，市场变化是比较大，但该行对业务一向控得很严，受到冲击不大；此外，考虑到2月因春节假期天数偏少，不排除届时买票冲信贷规模的机构增多可能性还是存在。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)