中国发布生物产业发展规划

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京1月6日 - 中国周日公布生物产业发展规划,针对这一战略新兴产业未来发展提出明确目标,希望2013-2015年生物产业产值年均增速保持在20%以上,到"十二五"末生物产业增加值占GDP比重将比2010年翻一番.
中国政府网刊登的"国务院关于印发生物产业发展规划的通知"称,为保障人口健康、粮食安全和推进节能减排,亟需加快新型药物、作物新品种、绿色种植技术、生物燃料和生物发电、生物环保技术、生物基产品等开发培育和推广应用.
中国将努力提升生物医药产业竞争力,通过完善新药研制基础支撑平台和共性技术平台等途径,使未来三年生物医药产业产值年均增速达到20%以上,推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场.
同时,要积极拓展非粮生物质原料来源和途径,加快先进生物液体燃料的研发与应用示范;进一步完善生物能源定价机制和激励机制;希望到2015年,生物能源年利用总量超过5,000万吨标准煤,可减排二氧化碳9,500万吨,生物能源产业年产值达到1,500亿元人民币.
中国2015年目标还包括:生物制造产业年产值达到7,500亿元.生物医学工程产业年产值达到4,000亿元,生物农业年工业产值达到3,000亿元.2013-2015年生物环保产业产值年均增长15%以上;2015年产值达到1,500亿元.
"十一五"期间,中国生物产业产值以年均22.9%的速度增长,2011年实现总产值约2万亿元.(完)
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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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