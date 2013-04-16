中国H7N9禽流感病例增至63例 死亡14人

新华社周二报道称，4月14日18时至15日18时，全国新增感染H7N9禽流感确诊病例3例，分布在安徽、浙江、江苏三省，总确诊病例增至63例，死亡14人。流感专家称，H7N9病毒很可能仍在与其他病毒株互换基因，选择更便于其存活和传播的基因。路透