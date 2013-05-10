中国H7N9死亡病例累计达32例

新华社报道称，中国周四又通报一例人感染H7N9禽流感死亡病例，死亡病例累计达到32例，确诊病例保持在129例。新华引述河南省卫生厅消息称，一名56岁的男性患者死亡，两周前该患者被判定为确诊病例。报道称，该男性没有密切家禽接触史，但所住的小区走廊悬挂有鸟笼。路透