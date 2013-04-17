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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 11:06 BJT

国际专家组将赴中国协助调查H7N9禽流感病毒--WHO

世界卫生组织周二称，一个由禽流感专家组成的国际小组一周内将赴中国协助进行H7N9禽流感病毒调查。据新华网报道，截至周二晚间8点中国全国新增人感染H7N9禽流感确诊病例14例，目前全国共报告人感染H7N9禽流感确诊病例77例，其中死亡16人。路透

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