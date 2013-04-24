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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 24日 星期三 14:47 BJT

中国H7N9确诊108例 山东首次发现确诊病例

中国国家卫生和计划生育委员会周二稍晚称，截至23日16时，全国报告人感染H7N9禽流感确诊病例108例，山东省首次发现确诊病例。在全国报告的确诊病例中，死亡22人，14人已治愈出院。路透
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