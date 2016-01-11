中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京1月11日（记者 黄瑞黎） - 中国卫生计生委副主任王培安周一称，中国将长期坚持计划生育基本国策，中国仍处于劳动年龄人口充裕、社会抚养负担较轻的人口红利期。
去年中共十八届五中全会作出了全面两孩的决策。但是批评人士称，这项政策提出的太晚了，无法扭转危险的人口失衡问题，因为很多夫妇现在已经不急于生育更多孩子。
王培安在新闻发布会上表示，中国将长期坚持计划生育基本国策。
“随着时代和形势的变化就会有新的要求，有新的变化，总的原则首先是体现以人为本，二是创新发展，三是法治引领，四是统筹推进”。王培安说道，“从这个意义上来说就不好说是多少年了，就不是十年、二十年、三十年能够涵盖的，它是与时俱进的。”
“到一个时期以后，随着人口形势的变化，随着人口与经济社会发展情况的变化，会采取不同的人口政策。”
当被问及中国能否避免未富先老的问题时，王培安指出，老龄化是一个全球性的问题，是“社会发展的必然趋势”。
他表示，中国主要的矛盾不是劳动力数量问题，而是如何提高提高广大劳动者的素质。（完）
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)