路透北京1月11日（记者 黄瑞黎） - 中国卫生计生委副主任王培安周一称，中国将长期坚持计划生育基本国策，中国仍处于劳动年龄人口充裕、社会抚养负担较轻的人口红利期。

去年中共十八届五中全会作出了全面两孩的决策。但是批评人士称，这项政策提出的太晚了，无法扭转危险的人口失衡问题，因为很多夫妇现在已经不急于生育更多孩子。

王培安在新闻发布会上表示，中国将长期坚持计划生育基本国策。

“随着时代和形势的变化就会有新的要求，有新的变化，总的原则首先是体现以人为本，二是创新发展，三是法治引领，四是统筹推进”。王培安说道，“从这个意义上来说就不好说是多少年了，就不是十年、二十年、三十年能够涵盖的，它是与时俱进的。”

“到一个时期以后，随着人口形势的变化，随着人口与经济社会发展情况的变化，会采取不同的人口政策。”

当被问及中国能否避免未富先老的问题时，王培安指出，老龄化是一个全球性的问题，是“社会发展的必然趋势”。