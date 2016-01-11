金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月11日（记者 黄瑞黎） - 中国卫生计生委副主任王培安周一称，中国将长期坚持计划生育基本国策，中国仍处于劳动年龄人口充裕、社会抚养负担较轻的人口红利期。
去年中共十八届五中全会作出了全面两孩的决策。但是批评人士称，这项政策提出的太晚了，无法扭转危险的人口失衡问题，因为很多夫妇现在已经不急于生育更多孩子。
王培安在新闻发布会上表示，中国将长期坚持计划生育基本国策。
“随着时代和形势的变化就会有新的要求，有新的变化，总的原则首先是体现以人为本，二是创新发展，三是法治引领，四是统筹推进”。王培安说道，“从这个意义上来说就不好说是多少年了，就不是十年、二十年、三十年能够涵盖的，它是与时俱进的。”
“到一个时期以后，随着人口形势的变化，随着人口与经济社会发展情况的变化，会采取不同的人口政策。”
当被问及中国能否避免未富先老的问题时，王培安指出，老龄化是一个全球性的问题，是“社会发展的必然趋势”。
他表示，中国主要的矛盾不是劳动力数量问题，而是如何提高提高广大劳动者的素质。（完）
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
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