中国放松生育政策引发“求仙问药”潮

路透上海12月3日（记者 Adam Jourdan） -上海市中心一个光线黯淡的商场里，店主夏子涵（音）拿出了一个金光闪闪的求子观音雕像，她说中国上个月宣布将放宽计划生育政策后，这类产品开始好卖。

“自从新闻上说允许生二胎，我们就让工厂增加观音塑像的产量。”夏子涵说道，并预计求子观音塑像的需求会增加10-20%。每个求子观音塑像的售价在1,000元左右。

中国上个月宣布将放宽计划生育限制，实行“单独两孩”政策，也就是夫妻双方中有一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。这是中国实施计划生育政策30年来最大限度的放松，将涉及数以百万的中国家庭。

每年新出生人口数量估计将增加最多10%，母婴保健用品的市场需求料将大幅增加，民营医院料将受益。

新加坡的莱佛士医疗集团(RAFG.SI)、马来西亚的IHH保健公司(IHHH.KL)和美国的Chindex国际CHDX.O等卫生保健服务提供商都已经进入中国。

“我认为随着未来几年大家急于生二胎，短期内出生率可能反弹。”复旦大学人口学专家彭希哲表示。

中国目前每年新出生人口1,600万，生育新规实施后，每年可能额外增加约100万新生儿。这是个很大的数字，但与中国近14亿的人口规模相比则微不足道。不过，新增的新生儿数量也接近美国德州达拉斯市的人口数量了。

彭希哲认为，生育市场可能出现短期性的大幅增长。30多岁的城市母亲将是新政策的主要受益者，这些人更有可能寻求提高生育第二个孩子可能性的手段。

一些家庭可能借助求子观音、促进生育的食物和中药。保证生男孩的医生也在需求之列。

中国的中药市场非常分散，龙头企业包括天士力(600535.SS)和华润三九(000999.SZ)等。

分析师称，更加主流的孕妇保健品市场可能获得4,000-5,000万美元的提振。

“二胎政策可能引发生育潮，对我们的销售有正面作用。”在淘宝上销售生育汤原料的中药店铺经理Snow Jin表示。

“生二胎的父母通常年纪更大，对生育产品的需求也将更强烈。”

新增需求主要集中在上海和深圳等沿海大城市，对公务员的影响最大，因为计划生育政策针对公务员的执行最为严格。

“如果政策不变，我就不能生第二个孩子。我丈夫不是独生子，而我是公务员，如果违反计划生育规定生第二个孩子，我就会失去工作。”30岁的Lily Cai说道，她已经有了一个16个月大的女儿。

Lily Cai表示，他的丈夫和婆家非常想再要一个孩子，常说有个儿子就更好了。

“我的顾客几乎都是想要孩子的。他们可能已经有了一个女儿，但想要个儿子延续香火。”在上海经营药店的孙道国（音）说道。他表示，一些父母给他最多1,000元，以求增加生儿子的可能性。

孙道国称，他向即将成为母亲的人建议如何调整风水，以增加生儿子的机会。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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