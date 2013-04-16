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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 16日 星期二 13:49 BJT

中国H7N9禽流感病例增至60例 已死亡13人

中国河南省首次确诊两例人感染H7N9禽流感病例，北京也确诊了一例病例。新华社周日报道称，浙江省新增四例人感染H7N9禽流感病例，上海新增三例。而上海又有两名H7N9禽流感患者死亡，死亡病例总数升至13人，确诊病例共计60例。路透
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