北京将打造首都金融控股集团--报载

路透上海1月20日 - 据中国证券报周六报导,北京市政府近日发布相关意见,将从八方面支持上市公司发展.该文件提出,要借助市属金融上市公司,打造首都金融控股集团;并鼓励和支持上市公司再融资.

本次下发的题为关于加强对上市公司服务促进首都实体经济发展的意见提出,鼓励和支持上市公司采取增发、配股、发行可转换债券、公司债券等方式,扩大融资规模.对尚不具备再融资条件的上市公司,支持整合内部资源,提高效益,争取尽快达到再融资条件,对产业前景不佳、资产质量不高、经营业绩较差的上市公司,支持通过并购重组恢复再融资功能.