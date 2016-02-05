北京控股午盘曾挫10%至近七年低位 因高价收购德国固废商

路透香港2月5日 - 北京市政府旗下香港企业分支--中国公共事业企业--北京控股(0392.HK)周五午盘跌幅一度扩大至逾10%，低探34.1港元，为自2009年6月以来低位，因稍早公布高价收购德国废物处理商EEW。

香港时间15:34，该股跌9.59%，报34.4港元；大市恒生指数.HSI则升0.4%。

北控稍早公布，将以初步购买价14.38亿欧元，收购总部位于德国的废物能源利用公司--EEW Holding GmbH的全部股份。

投行摩根大通的报告指出，北控收购EEW的价格相当于市盈率21.9倍，高于公司本身市盈率9.1倍；尽管交易可以提升北控的每股盈利，部分投资者可能会对此项交易作价以及日后更多海外并购感到疑虑。

北控主要从事基础设施及消费品业务，旗下上市公司包括北控水务(0371.HK)、燕京啤酒(000729.SZ)、北京发展(0154.HK)、中生北控生物科技(8247.HK)、北控清洁能源(1250.HK)、中国燃气(0384.HK)等等。（完）