北京控股午盘曾挫10%至近七年低位 因高价收购德国固废商

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透香港2月5日 - 北京市政府旗下香港企业分支--中国公共事业企业--北京控股(0392.HK)周五午盘跌幅一度扩大至逾10%，低探34.1港元，为自2009年6月以来低位，因稍早公布高价收购德国废物处理商EEW。
香港时间15:34，该股跌9.59%，报34.4港元；大市恒生指数.HSI则升0.4%。
北控稍早公布，将以初步购买价14.38亿欧元，收购总部位于德国的废物能源利用公司--EEW Holding GmbH的全部股份。
投行摩根大通的报告指出，北控收购EEW的价格相当于市盈率21.9倍，高于公司本身市盈率9.1倍；尽管交易可以提升北控的每股盈利，部分投资者可能会对此项交易作价以及日后更多海外并购感到疑虑。
北控主要从事基础设施及消费品业务，旗下上市公司包括北控水务(0371.HK)、燕京啤酒(000729.SZ)、北京发展(0154.HK)、中生北控生物科技(8247.HK)、北控清洁能源(1250.HK)、中国燃气(0384.HK)等等。（完）
(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。