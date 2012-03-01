2月北京等十大城市住宅均价下跌--中指院

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 2月百城住宅均价环比下跌0.3%
* 同比涨幅为0.93%,较上月缩小0.78个百分点
* 北京等十大城市均价同比连续第二个月下跌
路透北京3月1日电---中国指数研究周四发布报告称,2月中国百城住宅均价环比下跌0.3%,为连续第六个月出现下跌,北京等十大城市均价同比连续第二个月出现下跌.
报告并称,2月100个城市住宅平均价格为8,767元人民币/平方米,其中27个城市价格环比上涨,72个城市环比下跌,1个城市持平;同期十大城市住宅均价为15,516元/平方米,环比下跌0.31%,同比下跌1.41%.
从同比来看,全国100个城市住宅均价涨幅自2011年8月以来持续缩小,2012年2月同比涨幅为0.93%,较上月缩小0.78个百分点.
"总体来看,2月100个城市的住宅平均价格连续第6个月环比下跌,跌幅是2011年9月开始下跌以来最高水平,且价格下跌范围进一步扩大,超过七成城市出现一定幅度的下降."报告称.
报告并称,春节过後,楼市进入新一轮推盘和促销,以"招保万金"为首的大型知名房企降价幅度明显,重点城市降价项目继续增加,价格仍处於调整之势.
"招保万金"指的是招商地产000024.SZ、保利地产(600048.SS)、万科(000002.SZ)200002.SZ及金地集团(600383.SS).
**房价续跌**
报告称,在100个城市中,2月中国住宅价格环比涨幅居前十位的城市是:淮安、连云港、包头、株洲、江门、芜湖、日照、银川、宜昌、石家庄.
同期环比跌幅居前的十个城市是:常熟、廊坊、三亚、温州、菏泽、江阴、无锡、常州、鞍山、金华,跌幅均较上月继续扩大.
在十大重点城市中,成都环比下跌幅度最大,超过1%;其次是北京,环比下跌0.61%;深圳、杭州、武汉、重庆(主城区)、广州、天津跌幅介於0.1%-0.5%之间;上海和南京跌幅在0.1%以内.
从同比来看,下跌的城市有7个,较上月增加1个.其中北京、上海跌幅较小,均在1%以内;杭州、天津和南京跌幅介於2%-3%之间;成都和重庆跌幅较大超过4%.其余3个城市同比上涨,广州同比上涨0.17%;深圳和武汉涨幅介於1-1.5%之间.
中国国家统计局稍早数据显示,1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
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