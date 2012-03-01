2月北京等十大城市住宅均价下跌--中指院

* 2月百城住宅均价环比下跌0.3%

* 同比涨幅为0.93%,较上月缩小0.78个百分点

* 北京等十大城市均价同比连续第二个月下跌

路透北京3月1日电---中国指数研究周四发布报告称,2月中国百城住宅均价环比下跌0.3%,为连续第六个月出现下跌,北京等十大城市均价同比连续第二个月出现下跌.

报告并称,2月100个城市住宅平均价格为8,767元人民币/平方米,其中27个城市价格环比上涨,72个城市环比下跌,1个城市持平;同期十大城市住宅均价为15,516元/平方米,环比下跌0.31%,同比下跌1.41%.

从同比来看,全国100个城市住宅均价涨幅自2011年8月以来持续缩小,2012年2月同比涨幅为0.93%,较上月缩小0.78个百分点.

"总体来看,2月100个城市的住宅平均价格连续第6个月环比下跌,跌幅是2011年9月开始下跌以来最高水平,且价格下跌范围进一步扩大,超过七成城市出现一定幅度的下降."报告称.

报告并称,春节过後,楼市进入新一轮推盘和促销,以"招保万金"为首的大型知名房企降价幅度明显,重点城市降价项目继续增加,价格仍处於调整之势.

"招保万金"指的是招商地产000024.SZ、保利地产(600048.SS)、万科(000002.SZ)200002.SZ及金地集团(600383.SS).

**房价续跌**

报告称,在100个城市中,2月中国住宅价格环比涨幅居前十位的城市是:淮安、连云港、包头、株洲、江门、芜湖、日照、银川、宜昌、石家庄.

同期环比跌幅居前的十个城市是:常熟、廊坊、三亚、温州、菏泽、江阴、无锡、常州、鞍山、金华,跌幅均较上月继续扩大.

在十大重点城市中,成都环比下跌幅度最大,超过1%;其次是北京,环比下跌0.61%;深圳、杭州、武汉、重庆(主城区)、广州、天津跌幅介於0.1%-0.5%之间;上海和南京跌幅在0.1%以内.

从同比来看,下跌的城市有7个,较上月增加1个.其中北京、上海跌幅较小,均在1%以内;杭州、天津和南京跌幅介於2%-3%之间;成都和重庆跌幅较大超过4%.其余3个城市同比上涨,广州同比上涨0.17%;深圳和武汉涨幅介於1-1.5%之间.

中国国家统计局稍早数据显示,1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.

--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

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