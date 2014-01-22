北京市出台大气污染防治条例 禁止新扩建炼油钢铁等项目

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京1月22日 -中国北京市出台大气污染防治条例，将禁止新建或扩建炼油、水泥、炼焦、钢铁等制造加工项目，以及非金属矿采选等矿产资源开发项目。
北京人大网站刊登防治条例全文并称，北京禁止新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的设施，实施燃煤消耗总量控制，禁止销售不符合标准的散煤及制品。
条例要求市政府应当制定空气重污染应急预案并向社会公布，当大气受严重污染时公布预警信息、实施相应的应对措施，包括责令有关企业停产或者限产、限制部分机动车行驶、停止幼儿园和学校户外体育课等。
条例称，造成大气污染危害的单位，有责任排除危害，并对直接遭受损失的单位或者个人赔偿损失。该条例自2014年3月1日起施行。（完）
详情请点选北京人大网站 here
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。