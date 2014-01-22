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气候环境 | 2014年 1月 22日 星期三 16:13 BJT

北京市出台大气污染防治条例 禁止新扩建炼油钢铁等项目

路透北京1月22日 -中国北京市出台大气污染防治条例，将禁止新建或扩建炼油、水泥、炼焦、钢铁等制造加工项目，以及非金属矿采选等矿产资源开发项目。

北京人大网站刊登防治条例全文并称，北京禁止新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的设施，实施燃煤消耗总量控制，禁止销售不符合标准的散煤及制品。

条例要求市政府应当制定空气重污染应急预案并向社会公布，当大气受严重污染时公布预警信息、实施相应的应对措施，包括责令有关企业停产或者限产、限制部分机动车行驶、停止幼儿园和学校户外体育课等。

条例称，造成大气污染危害的单位，有责任排除危害，并对直接遭受损失的单位或者个人赔偿损失。该条例自2014年3月1日起施行。（完）

详情请点选北京人大网站 here

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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