北京限价房明年将适度涨价--报载

路透北京12月26日电---中国北京市明年将适度上调限价房价格,以减少以限价房来投资牟利的空间.同时,北京将出台经济适用住房回购政策,其後签订购房合同的经适房只能由政府回购.

中国证券报周一援引北京市住建委相关负责人称,限价房定价功能是对市场房价的调节作用,原则是同区域、同品质的商品房价格的80%,但实际房价仅为市场房价的50%甚至更低,使其有可能成为投资工具.

"北京市将根据实际情况,对限价房定价机制进行调整,减少以限价房来投资牟利的空间.不过,上调的幅度不会太多."该负责人称.

报导称,住建委还将出台经济适用住房回购政策.从新政策执行之日起签订购房合同的经济适用住房,如果上市将由政府回购,回购方式、回购价格将出台细则明确,不允许房主自己再上市销售.

报导并称,2012年北京市的保障性住房将新开工建设、收购各类保障性住房16万套,其中公开配租配售9万套,用於旧城区人口疏解、棚户区改造、重点工程建设拆迁等定向安置用房7万套;全年竣工各类保障性住房7万套.

中国住房和城乡建设部部长姜伟新稍早称,明年要继续坚持房地产调控不动摇,严格实施差别化住房信贷、税收政策,优先保证首次购房家庭的贷款需求,支持居民的合理购房需求.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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