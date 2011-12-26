北京限价房明年将适度涨价--报载

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月26日电---中国北京市明年将适度上调限价房价格,以减少以限价房来投资牟利的空间.同时,北京将出台经济适用住房回购政策,其後签订购房合同的经适房只能由政府回购.
中国证券报周一援引北京市住建委相关负责人称,限价房定价功能是对市场房价的调节作用,原则是同区域、同品质的商品房价格的80%,但实际房价仅为市场房价的50%甚至更低,使其有可能成为投资工具.
"北京市将根据实际情况,对限价房定价机制进行调整,减少以限价房来投资牟利的空间.不过,上调的幅度不会太多."该负责人称.
报导称,住建委还将出台经济适用住房回购政策.从新政策执行之日起签订购房合同的经济适用住房,如果上市将由政府回购,回购方式、回购价格将出台细则明确,不允许房主自己再上市销售.
报导并称,2012年北京市的保障性住房将新开工建设、收购各类保障性住房16万套,其中公开配租配售9万套,用於旧城区人口疏解、棚户区改造、重点工程建设拆迁等定向安置用房7万套;全年竣工各类保障性住房7万套.
中国住房和城乡建设部部长姜伟新稍早称,明年要继续坚持房地产调控不动摇,严格实施差别化住房信贷、税收政策,优先保证首次购房家庭的贷款需求,支持居民的合理购房需求.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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