中国大商所称黑色系商品期货交易趋热 坚决抑制过度交易行为

路透北京4月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周五称，近期针对黑色系列品种价格剧烈波动、期货交易趋热的情况，大商所已采取相关措施，后期还将根据情况及时采取相关措施，坚决抑制过度交易行为，防范市场运行风险。

他在2016年中国钢铁产业期货大会上称，中国黑色系列的期货品种运行时间都比较短，市场发展总体上仍处于初级阶段，当前黑色系期货品种还面临一些问题和挑战。

“当前防范市场风险、维护市场稳定已经成为商品期货市场十分迫切的任务。”他称。

在他看来，钢铁产业结构调整任务繁重，黑色系列现货价格、尤其是下游产品价格波动剧烈，产业链不同环节企业对上下游产品价格波动的诉求差异日益扩大、各方利益关系日益复杂，由此对期货市场的运行产生直接重大影响，一些品种出现了交易过热的情况。

不过，黑色系列期货品种及相关风险管理工具还很不齐全。目前还有一些钢铁相关期货品种没有上市，国内市场还没有期权和互换工具，期货市场的场内标准化和市场需求个性化之间的矛盾比较突出。而不少产业客户尤其是大型国有企业、生产加工企业，以及大批机构投资者等参与期货市场的程度还不深入。

他提到，大商所今年已安排专项资金，在稳步扩大已有农产品“场外期权”试点、“期货+保险”试点的同时，支持扩大黑色系列品种试点，帮助相关生产、流通企业管理经营风险。

而中国期市相对封闭，亦制约国内商品期货的影响力。他称，中国商品期货市场总的来看还是一个相对封闭的市场，海外机构尚不能直接参与国内商品期货交易。这一状况制约着中国商品期货价格的国际代表性和影响力，与中国大量进口大宗商品、大量国内企业已经走向海外的实体经济形势很不相称，不利于产业企业统筹利用国际、国内两种市场资源。

但他还表示，大商所将加快建设公开透明的相关商品价格形成中心和风险管理中心，支持实体企业更好地利用期货市场工具管理经营风险。

而“大连铁矿石价格”已成为有关现货贸易、基差定价、指数编制和衍生品交易的重要参考，不少产业企业已经通过铁矿石期货有效规避了市场风险。

针对近期中国期货市场波动加大、交易过热的市况。国内三大期货交易所中的上海期货交易所、大连商品交易所周四晚宣布，上调螺纹钢、铁矿石、石油沥青等多个品种的交易手续费；郑州商品交易所亦发布了风险提示函。

在中国力推去产能背景下，黑色系商品近期却意外迎来火爆行情，以螺纹钢为首，铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭等品种轮番上演涨停潮，螺纹钢期货不足半年已经涨逾七成。除了黑色系，棉花、玉米、豆粕以及鸡蛋等农产品期货亦火热上涨。（完）