中国应继续改革资本市场 避免股市暴涨暴跌--贝莱德

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透新加坡4月21日 - 全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)的首席执行官Larry Fink周二称，中国将需要继续改革资本市场，以避免他所称的暴涨暴跌情况。
“我们坚信中国需要更强健的资本市场，”Fink出席瑞士信贷在新加坡举办的一次会议时表示，“有了更强健的资本市场，就会少一些暴涨暴跌。目前，我们正在经历典型的暴涨暴跌，但愿最终不会惨淡收场。”
中国股市周一触及七年高位，但由于投资者担心监管当局出手降温，随后又从高位回落。中国股市自去年11月末以来已累计涨逾80%，这在很大程度上要归功于借钱炒股。
“中国需要扩大资本市场，需要更多的首次公开发行(IPO)以及更好的承销标准，”Fink还表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
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