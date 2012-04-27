中国银行业坏账遗患未除 债券延期仅权宜之策

记者 许贵卿; 编译 王丽鑫/白云

路透北京4月24日电---投资老手Jack Rodman受够了.中国的银行坏账不断增加,而在花了11年等待中国出售坏帐後,他放弃了,转而投向西班牙.

他的出走暴露出中国金融行业的一大败笔:对於银行大肆放贷後愈来愈多的坏账,中国没有进行妥善处理,令经济中的风险积压.

而这只是中国银行业更深层问题的冰山一角:政府的过度干预导致金融体系功能不良,有时金融体系在消灭资本方面表现,更强过创造资本.

不良贷款市场的冻结正显示了这一点.

多年以来,中国大型国有企业的坏帐,在国有银行、其他国企、及中央政府之间,以错综复杂的交易搬来移去,掩盖了坏帐成本,让原本无法继续存活的国企免于破产.

这些损失隐藏在金融体系内,侵蚀银行业者及中国财政体质,也让Rodman这样的投资人备感挫折,Rodman指出,中国政府为了保护国企免于债权人压力,拒绝公开出售不良贷款,打压了这个市场的发展.

Rodman称,"我已经转至欧洲,因为我意识到中国永远不会诚实公平的处理不良贷款."Rodman曾在安永会计师事务所工作37年,之後创立了自己的投资公司Global Distressed Solutions.

"中国应该要有一个真正的(出售坏账)程序,让会计师,监管者和评级机构参与,但中国没有这样做."

不过这个残缺体系可能很快就要引发问题.随着中国经济增长放缓至10年以来最低,坏账在增加.上个月四家国有大型银行中,有三家公布坏账损失增加.

如果中国想在2020年实现金融市场开放的话,就须尽快清理坏账问题.但这并非易事,代价也不低.

中国上次整顿银行业,化解破产危机时,从1998年到2005年共发动三波行动,其间大量注资,并将坏账转移到特别设立的资产管理公司.

国际清算银行(BIS)估计,2004年中国注入银行体系的资金相当於国内生产总值(GDP)的20-24%,是历史上最大规模的银行业救助行动之一.

如此巨额的政府支出不仅造成财政负担,而且还有可能引发通胀,除非央行采取措施吸收额外的流动性.

但中国的坏账问题不太可能很快消失.国企和地方政府对国有银行的放贷仍有很大的影响.

"未来几年中国经济和金融的波动将会加剧,而银行正是风暴的中心,"Lombard Street Research主管Diana Choyleva称.

"表面上看,自1998年以来中国当局进行了银行业的改革.但根本上,并没有任何改变.银行仍受到政府的操控."

中国银监会指出,截至2011年末中国银行业不良贷款余额为1.05万亿元人民币(1,670亿美元),这比新西兰的经济规模还要大.

尽管这一数字已足够惊人,但一些分析师表示,上述数字仍有可能被低估,因2008/09年金融危机後中国银行业曾天量放贷,其中对地方政府的贷款就高达10.7万亿元人民币,而这可能会带来一波呆坏账浪潮.

**自食其果**

中国挽回损失的最快途径是将不良贷款出售给投资者,但它却无法这麽做.

中国的不良债权市场形成於1999年北京当局施手援助国内银行之时.2005年左右,这个市场大幅萎缩,在投资者看来,是因为当时政府广泛实施干预,赶走了坏帐买家,国家因而背负巨大亏损.

自1999年从四大国有银行剥离并出售约1.4万亿元人民币坏帐,中国仅回收了21%,远逊於美国1990年代存贷危机60%的坏帐回收率.

投资者表示,北京当局只能怪自己.

他们指出,中国当局让买家却步的方式包括:对标售坏帐设定最低竞标价格、保护国有企业借款户免受债权人追责、监管规范混沌不明,典型的例子就是,2009年一宗法院裁决中,瑞银集团的收款受到阻碍.

"他们本该按市场出清价格出售(不良贷款).但他们不愿接受投资者开出的低价,因为投资者认为这些债权品质很糟,而且贷款户的问题很大,"Rodman说道.

2002年10月中国举行有史以来首次不良贷款出售,当年参与其中的外国投资者有逾30家,包括高盛(GS.N)在内,如今只有其中少数几家小型投资公司还在,中国有潜力成为全球最大不良贷款市场之一,却始终未能成器,令人惋惜.

投资者表示,更糟糕的是,负责出售坏帐的四大国营资产管理公司,根本不太愿意出售.

"这些资产管理公司就想留着不良贷款,"普华永道香港分部的商业恢复服务主管Ted Osborn说.

"我想那些人一开始是担心会害自己失业.如果他们将所有不良贷款都卖了,不管是卖给国外还是国内,或者他们自己设法解决所有坏帐问题,那以後他们就没事可做了."

**债券延期**

分析师指出,由於中国当局向投资者出售坏帐进展如此不顺,因此可能无力偿还当年为购买坏帐而发行的约1.2万亿元人民币债券.

偿付问题迫在眉睫,中国当局于是决定在2009年这些债券到期时将期限再延长10年,将坏帐损失一掩了之.

如今这些延期後的大量债券赫然列在国内银行账簿中,银行依然面临坏帐问题,而这些坏帐原本应该在1998-2005年北京当局清理行动中得到处置.

投资者称,债券延期为中国赢得处理坏帐问题的时间,但没能解决谁会最终承担坏帐损失的关键问题.

分析师称,债券延期解决不了中国的坏帐问题,真正需要的解决方案是:通过关闭亏损国有企业,限制国家利用银行为所有项目提供资金,来根除不良贷款的来源.(完)

--译文审校 王洋

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