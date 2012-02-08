商业银行资本新规7月或实施--报载

路透上海2月8日电---21世纪经济报 道周二称,此前因程序原因推迟颁布的中国版"巴塞尔协议III"重要组成部分《商业银行资本管理办法》,现有望於今年7月1日起正式实施,虽然标准已较最初的讨论版本一再放宽,但整体而言仍高於国际标准.

报导称,监管机构已对资本新规至少进行了三轮徵求意见,并对具体指标做了一些细微调整.其中,允许商业银行将超额的坏账准备金计入风险资本缓冲;下调部分贷款的风险资产权重,诸如将个人经营性贷款的风险权重从100%下调至75%,将小微企业贷款的风险权重从75%下降到50%.

但中国版"巴III"标准整体而言仍高於国际标准.以资本充足率为例,根据《商业银行资本管理办法》徵求意见稿,中国银行业一级核心资本较国际标准高了0.5个百分点,且在实施期限上,也大大高於国际要求,其中系统性重要银行需在2013年底达标.

"监管标准往往是适度超前的."报导援引银监会主席尚福林在内部监管会议上的讲话表示,有一些要求确实比银行现有水平要高一点,"不跳可能够不着,但跳起来应该够得着."

此前,银监会新监管标准推迟实施的消息,曾引发市场放松资本监管要求的强烈预期.不过,从1月上旬召开的大型银行监管工作会议释放的信息看,酝酿许久的新四大监管工具调整的空间并不是很大.

而接近监管机构的人士透露,目前正在推的新四大监管工具,几家大行基本都是能够达标的.

"实施的期限会适当地延长,给银行多一点准备期."一位权威监管人士透露,2012年,大型银行将同步实施巴塞尔协议II和巴III,《商业银行资本管理办法》也将正式颁布施行.

市场之所以如此关注银监会推出的新监管标准,在於新的监管标准与上市银行再融资潮息息相关.

接近交通银行(601328.SS)(3328.HK)的人士透露,由於该行2011年第三季度末的资本充足率已低於目前《商业银行资本管理办法》徵求意见稿的相关要求,该行计划启动新的再融资计划,具体时间、方式仍待定.

中央汇金公司也公开表态，支持工、中、建三家大型银行降低现金分红比例5个百分点至35%，农行则维持35%的现金分红比例不变,此举相当於2011年工、建、中三行留存利润增加约255亿元人民币.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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