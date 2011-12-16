中国12月上旬四大行存款减约4,000亿--报载

路透上海12月16日电---21世纪经济报 道周五引述接近国有银行的权威人士称,12月前10天,工农中建四大国有银行存款余额较月初减少4,000亿人民币左右,在存款增长乏力之下,同期新增贷款仅300亿元.

报导指出,四家大型银行存款余额如此大范围波动,可能与近期人民币贬值预期之下,外汇占款新增放缓和资金外流有关.上述权威人士透露,外汇业务居於业内首位的中国银行(601988.SS)(3988.HK)首当其冲,该行12月前10天存款流失就达2,000亿元.

11月末金融机构人民币存款余额79.51万亿元,当月人民币存款增加3,247亿元,同比少增2,626亿元.

中国10月金融机构新增外汇占款下降近250亿元人民币,为近四年来首次下降.在外商直接投资和外贸顺差仍维持的情况下,显示资本流出中国的速度和规模增加.

报导并称,目前商业银行平均存贷比水平已达67%,股份制银行存贷比水平基本接近或突破75%的监管红线,存款流失之下,来年信贷增长前景不容乐观;不过受年末财政集中放款对冲以及商业银行年末考核压力,料12月中下旬商业银行会加大吸存力度.

11月新增信贷略高於市场预期,但在央行已放开信贷闸门的背景下,这一增速并不算高,显示银行受制於存贷比较高等因素,加大信贷投放依然面临一定的困难.市场人士并认为,如果近期经济基本面没有起色,後续宽松政策仍可期. (完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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