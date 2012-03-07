银行理财金入市需控制风险--银监会

路透上海3月7日电---全国政协委员、中国银监会主席助理阎庆民表示,银监会对於银行理财资金入市还要统筹研究,对进入资本市场的理财资金可能需要设定相应的比例限制和制度限制,要控制好风险.

针对证监会近期提出"将引导银行理财计划更多面向二级市场进行长期投资和价值投资"的说法,上海证券报周三援引阎庆民指出,目前银行理财产品大部分是规范的,但也不排除有不规范的,不能是所有的理财产品都能进入资本市场,如果要进入,也要有一定的比例限制、制度限制.

他表示,理财资金已经是有特定用途安排的,要拿到资本市场做,就必须要控制好风险.尤其是理财产品的存续时间不够长,要考虑到赎回的问题.

证监会主席助理吴利军此前曾表示,除继续引导、支持和服务社保基金、企业年金和保险机构进行证券投资外,还应加强与商业银行等金融机构的合作,引导银行理财计划更多面向二级市场进行长期投资和价值投资.

保险资金和社保基金在入市之初也设置了一定的比例,并在条件成熟的时候逐步予以扩大.报导引述业内人士分析认为,理财产品入市可以参考保险资金和社保基金的入市方式.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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