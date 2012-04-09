银监会规范银行收费公开方式

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京4月9日电---为纠正银行业附加不合理贷款条件和收取不合理费用的违规行为,中国银行业监督管理委员会日前要求规范收费公开方式,并组织现场查访及建立了投诉举报回应机制.
刊登在银监会网站的新闻稿称,为维护消费者权益,各家银行需循收费依据充分和优惠政策透明的原则,充分披露各项服务的业务功能、收费依据和优惠政策;凡有官方网站的银行,要统一由法人机构在官网上公示收费价格.
同时,对於浮动收费项目,由法人总部明确价格浮动范围和对分支机构的授权,分支机构只能按照授权在浮动区间内合理收费.
另外,银监会亦要求各银行及各地银监局建立投诉举报回应机制,并将严肃查处违规行为.并且,还将积极配合发改委和人民银行,尽快制定出台《商业银行服务价格管理办法》等法规制度.
此前,银监会已完成了制定规则、颁布禁令;自查整改和公开价目、引入监督三项治理银行附加不合理贷款条件、收取不合理费用的工作安排.未来还将通过现场访查,进一步完善法规,建立长效机制.
今年2月,中国银监会已提出要求,不准各银行业金融机构以贷转存,强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款;不准存贷挂钩,以存款作为审批和发放贷款的前提条件.
于浏览更多详情,请点选中国银监会网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
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