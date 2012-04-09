银监会规范银行收费公开方式

路透北京4月9日电---为纠正银行业附加不合理贷款条件和收取不合理费用的违规行为,中国银行业监督管理委员会日前要求规范收费公开方式,并组织现场查访及建立了投诉举报回应机制.

刊登在银监会网站的新闻稿称,为维护消费者权益,各家银行需循收费依据充分和优惠政策透明的原则,充分披露各项服务的业务功能、收费依据和优惠政策;凡有官方网站的银行,要统一由法人机构在官网上公示收费价格.

同时,对於浮动收费项目,由法人总部明确价格浮动范围和对分支机构的授权,分支机构只能按照授权在浮动区间内合理收费.

另外,银监会亦要求各银行及各地银监局建立投诉举报回应机制,并将严肃查处违规行为.并且,还将积极配合发改委和人民银行,尽快制定出台《商业银行服务价格管理办法》等法规制度.

此前,银监会已完成了制定规则、颁布禁令;自查整改和公开价目、引入监督三项治理银行附加不合理贷款条件、收取不合理费用的工作安排.未来还将通过现场访查,进一步完善法规,建立长效机制.

今年2月,中国银监会已提出要求,不准各银行业金融机构以贷转存,强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款;不准存贷挂钩,以存款作为审批和发放贷款的前提条件.

于浏览更多详情,请点选中国银监会网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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