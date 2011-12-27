中国明年上市银行仍存股权融资压力--报载

路透上海12月27日电---中国证券报周二报导,由於2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,明年上市银行股权融资量或会超千亿元人民币,农业银行(1288.HK)(601288.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)等部分银行或会再融资.

在经历2010年逾2,700亿元和2011年近2,900亿元股权融资後,目前中国上市银行加权平均资本充足率为12.2%左右,核心资本充足率为9.7%左右.而根据新的监管标准,系统重要性银行和非重要性银行的资本充足率不低於11.5%和10.5%,对应的核心资本充足率不低於9.5%和8.5%.

中金公司最近研究报告预期,假设明年银行业总资产增速和广义货币(M2)的增速均为14%,则上市银行加权平均资本充足率将降至10.7%左右,核心资本充足率降至8.5%左右,银行融资压力将加大.

中证报报导引述一业内人士的话称,"如果2012年新增贷款在8万亿元以上,按拖累银行资本充足率下滑1.5个百分点计算,核心资本补充压力将主要体现在兴业、农行和交行身上."

根据三季报数据,农行和交行的核心资本充足率低於9.5%,深发展(000001.SZ)、民生银行(1988.HK)(600016.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、兴业银行(601166.SS)和光大银行(601818.SS)的核心资本充足率低於8.5%.

目前深发展定向增发计划、民生银行A股可转债方案、招商银行配股方案、光大银行H股首发计划等已公布,但尚未实施.业内人士估计,明年随着流动性放松及市场状况好转,2012年上半年将是银行实施融资的时间窗口.

报导还指出,经过2011年的发债高峰,上市银行资本充足率均已达到监管标准.预计明年补充附属资本压力有所减弱.如果各银行资本充足率再相对紧张,不排除继续发行次级债的可能.

对於原定於明年1月1日实施的新监管标准或会推後实施的市场预期,中证报报导引述某银行人士的话称,执行资本新规後将拖累银行核心资本充足率下滑0.8个百分点左右.推迟执行将给银行带来很大的资本缓冲.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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