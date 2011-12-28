中国11月银行代客结售汇惊现逆差 资本流出或仍将继续

* 11月银行代客结售汇首次录得数据公布以来的逆差

* 机构选择增持美元或输出资本等,导致现逆差

* 不能排除其12月继续为逆差的可能性--专家

路透北京12月28日电---中国11月银行代客结售汇录得数据正式公布以来的首次逆差,考虑到当月中国仍为贸易顺差及外商投资继续流入,且金融机构同期的外汇存款未同步放大,显示国际资本正通过其他渠道流出中国.

而专家也指出,不排除这一情况在12月份继续持续.中国国家外汇管理局周三公布,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元.而同期的外贸顺差与外商直接投资的流入总数则高达233亿美元.

"(代客结售汇)出现逆差很正常,跟近期的汇率走势是一致的,"对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰博士称,"我认为主要原因是9月後,欧债危机令一些机构购汇平(美元)空头."

他进一步给出了三条原因:一是9月欧债危机的问题进一步暴露後,海外与国内市场相继出现美元流动性紧张的状况,这令之前持有相当数量美元空头的境内企业,通过续贷平掉空头的难度加大,故更多选择加大购汇力度;二是美元走强、人民币阶段性的贬值预期,令市场避险情绪抬头,无论是银行还是企业,均有增持美元;三是国际资本流动的影响.

海内外美元流动性出现紧张状况後,各大央行纷纷出手.前有美联储延长与欧洲央行和英国、日本等主要国家央行的货币互换方案;而前周在部分中资机构大量美元卖盘下,中国汇市人民币汇率亦终结了连日盘中"跌停"之势,市场猜测或源自央行授意.

刊登在外管局网站上的新闻稿称,2011年11月,银行代客结汇为1,289亿美元,代客售汇为1,297亿美元,结售汇逆差为8亿美元.1-11月,银行代客累计结汇14,553亿美元,累计售汇10,722亿美元,代客累计结售汇顺差3,831亿美元.

**大额资金流出**

中国11月贸易顺差145.2亿美元,外商直接投资(FDI)金额87.57亿美元,再加上银行代客8亿美元的逆差,相加额为240.77亿美元;而同期,金融机构外汇存款仅增加41.4亿美元;两者轧差,单月不能解释的数额或近200亿美元.

常规来讲,资金可能流向的领域包括中国对外直接投资、证券投资等.

中国11月末外汇占款余额连续第二个月下降.中国央行已於12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

曾任中国人民银行副行长的吴晓灵日前表示,最近人民币汇率波动是因为大量资金回到欧美自救,公众不应对此恐慌.

有关未来代客结售汇的走势判断,丁志杰指出,当前不能排除12月继续为逆差的可能性,但其是否已成趋势,仍有待观察国内外经济走势而定;不过,从当前的情况看,资本流动方向或正在悄然发生着一些变化.

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)

欲了解更多详情,请点选外管局网页(r.reuters.com/fyn75s)

--发稿 李然/曹巍浩; 审校 黄凯/林高丽

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