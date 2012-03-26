中国银行业者低估地方政府贷款风险--彭博

路透香港3月25日电---彭博周六未具名引述消息人士报导称,中国银监会警告银行业者称,其未获偿还地方政府贷款中,有大约20%被错误地归于最安全类别中.

报导指出,银监会对银行业者表示,它们低估了大约1.8万亿人民币(2,860亿美元)地方政府贷款的风险.原先银行业者认为这些贷款受到现金流的全面覆盖.

若将这些贷款重新归类,将需要银行业者增加贷款损失拨备,从而可能侵蚀银行获利.

在非工作时间致电银监会无人接听.

中国农业银行(1288.HK)和中国建设银行(0939.HK)在上一会计年度均增加提列了贷款损失拨备.

中国地方政府在2009年和2010年大举借贷修建基础设施以及刺激经济增长.现在不少地方政府无力偿还贷款,这一问题已成为中国经济面临的主要威胁.

中国政府去年表示,地方政府贷款额估计为10.7万亿元人民币.分析师估算其中至少有五分之一可能被拖欠.

北京到目前为止还未公开宣布解决大量政府坏账问题的全面计划,不过已指示银行业者有选择地将坏账展期.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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