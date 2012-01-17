尚福林：银行须强化资本约束 粗放循环模式不可持续

分析：美股前路或更加坎坷 但投资者仍信心满满
路透纽约3月1日 - 美国股市自特朗普当选总统以来的这轮凌厉涨势，带有情绪而非理性驱动的所有特征，但这并不意味着上涨行情已经终结，尽管前路很可能要坎坷一些。
* 银行业须强化资本约束,粗放循环模式不可持续
* 银行业下一阶段改革重点:机制改革
* 信贷投入要"有扶有控"
* 银监会强调差异化的监管措施
* 金融创新须审慎推进
路透北京1月17日电---中国银监会主席尚福林周一撰文称,银行业下一阶段改革重点为机制改革,要求银行强化资本对资产的刚性约束,坚决走出"面多了加水,水多了加面"的粗放循环.
刊登在《财经》杂志的文章并称,随着中国货币政策由适度宽松回归稳健,银行业必须审时度势,调整发展速度,转变发展方式,按照"稳中求进"的总基调,推进稳健经营,实现稳健发展.
这是自去年10月尚福林就任银监会主席後,针对当前银行业存在的主要问题首次撰文全面分析.他明确,银监会采取差异化的监管措施,银行业信贷投入要"有扶有控",金融创新须审慎推进.
"银行业自身要提升资本管理的前瞻性,在经营中综合考虑风险、收益、资本的平衡关系,强化资本对资产的刚性约束,坚决走出'面多了加水,水多了加面'的粗放循环."尚福林要求道. 尚福林表示,银行业近年来又开始追求单纯的规模扩张,曾经精简了机构,缩短管理链条.但近年来又开始增机构、抢地盘.如果说八年前的改革是体制改革,那麽下一阶段的改革重点就是机制改革.
他认为,银行首先要建立有效的约束机制,当前最重要的是强化资本约束,实现资本占补的动态平衡. "为弥补前几年信贷扩张所带来的资本缺口,银行业於2010年进行了一轮以'A+H'配股为主要形式的资本补充.很显然,这种资产扩张而倒逼资本补充的现象不可持续."尚福林称,银行业自身要提升资本管理的前瞻性.
此外,银行还需建立起风险与效益相结合、过程与结果相统一的绩效考评体系,提高不良贷款率、拨备覆盖率等风险指标在绩效考评中的权重,准确测算各类业务的风险成本和风险调整後的收益,防止利润虚增和风险隐匿.
**银监会采取差异化的监管措施**
尚福林指出,银监会将本着"高风险、高频率、高强度,低风险、低频率、低强度"的监管原则,根据银行风险状况和内控水平,在市场准入、非现场监管和现场检查方面采取差异化的监管措施.
他认为,银行业稳健运行需要准确把握监管导向,目前存在着对监管标准理解不够准确的现象,个别银行甚至为达到监管标准而违规经营.
"银行监管主要是根据银行业运行中的苗头问题,开展风险的早期干预,促进风险的早期暴露,达到'防患于未然'的效果.监管标准往往是适度超前的."尚福林认为.
他表示,银行业要充分认识监管要求的激励性和监管政策的引导性,监管政策真正发挥有效作用,还需要银行的配合和内因变化.
尚福林在肯定银行业近年快速增长的同时指出,随着国民经济增速逐步放缓,银行资产规模基数日益扩大,银行业保持同水平的高速发展已不太现实,也不可持续. 为此,各银行要在和股东充分协商的基础上,制定出符合宏观经济形势和自身发展实际的年度经营计划,确保赢利指标和风险指标科学合理,避免给分支机构造成过大压力,真正做到合规经营、稳健发展.
**金融创新须审慎推进**
针对近年来中国银行业不断推出新产品,尚福林提醒说,应该看到,有些创新是国外引入或简单模仿,总体创新层次不高,个别创新产品甚至存在违规范畴.为此他强调,要准确把握创新精髓,审慎推进金融创新.
尚福林要求,金融创新必须植根于实体经济,不能脱离市场需求.要根据企业生产经营特征、项目现金流周期、借款人资金运用特点等实际情况设计产品,确保将信贷资金配置到最急需的行业、地区、项目和企业.
此外,要围绕提高附加值而创新.要创造出有利於增加客户收入、提高服务效率的新产品；创造出有利於降低银行运营成本和财务成本的新流程,增强赢利能力,创造出有利於资本节约的新业务,降低资本占用压力. 他明确指出,"转型就收费,贷款就搭售"是背离金融创新本质的.同时,金融创新必须有利於降低总体风险,应把防范风险始终贯穿金融创新的全过程,在产品设计上强化风险管控,全面评估创新产品收益与成本的对称性,不涉足不熟悉、不擅长的领域;在操作流程上强调规范运作,深入排查各个操作环节可能存在的风险点. 同时,尚福林强调,要以加强风险缓释措施为重点,提高风险抵御和损失吸收能力.银行业要定期对信用风险,特别是集中度较高的贷款领域,开展动态压力测试.密切关注各类贷款的现金流覆盖情况,及时对押品进行价值重估.
他指出,银行信贷投入要"有扶有控",实现本行信贷政策与国家产业政策的有机统一,当前的重点是将有限的信贷资源投放到重点在建工程、小微企业和"三农"领域.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约3月1日 - 美国股市自特朗普当选总统以来的这轮凌厉涨势，带有情绪而非理性驱动的所有特征，但这并不意味着上涨行情已经终结，尽管前路很可能要坎坷一些。
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
路透柏林3月1日 - 德国2月通胀率攀升至四年半来最高水平，并超过了欧洲央行的通胀目标。德国今年将举行大选，通胀牵动着选民的政治神经。