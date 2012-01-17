尚福林：银行须强化资本约束 粗放循环模式不可持续

* 银行业须强化资本约束,粗放循环模式不可持续

* 银行业下一阶段改革重点:机制改革

* 信贷投入要"有扶有控"

* 银监会强调差异化的监管措施

* 金融创新须审慎推进

路透北京1月17日电---中国银监会主席尚福林周一撰文称,银行业下一阶段改革重点为机制改革,要求银行强化资本对资产的刚性约束,坚决走出"面多了加水,水多了加面"的粗放循环.

刊登在《财经》杂志的文章并称,随着中国货币政策由适度宽松回归稳健,银行业必须审时度势,调整发展速度,转变发展方式,按照"稳中求进"的总基调,推进稳健经营,实现稳健发展.

这是自去年10月尚福林就任银监会主席後,针对当前银行业存在的主要问题首次撰文全面分析.他明确,银监会采取差异化的监管措施,银行业信贷投入要"有扶有控",金融创新须审慎推进.

"银行业自身要提升资本管理的前瞻性,在经营中综合考虑风险、收益、资本的平衡关系,强化资本对资产的刚性约束,坚决走出'面多了加水,水多了加面'的粗放循环."尚福林要求道. 尚福林表示,银行业近年来又开始追求单纯的规模扩张,曾经精简了机构,缩短管理链条.但近年来又开始增机构、抢地盘.如果说八年前的改革是体制改革,那麽下一阶段的改革重点就是机制改革.

他认为,银行首先要建立有效的约束机制,当前最重要的是强化资本约束,实现资本占补的动态平衡. "为弥补前几年信贷扩张所带来的资本缺口,银行业於2010年进行了一轮以'A+H'配股为主要形式的资本补充.很显然,这种资产扩张而倒逼资本补充的现象不可持续."尚福林称,银行业自身要提升资本管理的前瞻性.

此外,银行还需建立起风险与效益相结合、过程与结果相统一的绩效考评体系,提高不良贷款率、拨备覆盖率等风险指标在绩效考评中的权重,准确测算各类业务的风险成本和风险调整後的收益,防止利润虚增和风险隐匿.

**银监会采取差异化的监管措施**

尚福林指出,银监会将本着"高风险、高频率、高强度,低风险、低频率、低强度"的监管原则,根据银行风险状况和内控水平,在市场准入、非现场监管和现场检查方面采取差异化的监管措施.

他认为,银行业稳健运行需要准确把握监管导向,目前存在着对监管标准理解不够准确的现象,个别银行甚至为达到监管标准而违规经营.

"银行监管主要是根据银行业运行中的苗头问题,开展风险的早期干预,促进风险的早期暴露,达到'防患于未然'的效果.监管标准往往是适度超前的."尚福林认为.

他表示,银行业要充分认识监管要求的激励性和监管政策的引导性,监管政策真正发挥有效作用,还需要银行的配合和内因变化.

尚福林在肯定银行业近年快速增长的同时指出,随着国民经济增速逐步放缓,银行资产规模基数日益扩大,银行业保持同水平的高速发展已不太现实,也不可持续. 为此,各银行要在和股东充分协商的基础上,制定出符合宏观经济形势和自身发展实际的年度经营计划,确保赢利指标和风险指标科学合理,避免给分支机构造成过大压力,真正做到合规经营、稳健发展.

**金融创新须审慎推进**

针对近年来中国银行业不断推出新产品,尚福林提醒说,应该看到,有些创新是国外引入或简单模仿,总体创新层次不高,个别创新产品甚至存在违规范畴.为此他强调,要准确把握创新精髓,审慎推进金融创新.

尚福林要求,金融创新必须植根于实体经济,不能脱离市场需求.要根据企业生产经营特征、项目现金流周期、借款人资金运用特点等实际情况设计产品,确保将信贷资金配置到最急需的行业、地区、项目和企业.

此外,要围绕提高附加值而创新.要创造出有利於增加客户收入、提高服务效率的新产品；创造出有利於降低银行运营成本和财务成本的新流程,增强赢利能力,创造出有利於资本节约的新业务,降低资本占用压力. 他明确指出,"转型就收费,贷款就搭售"是背离金融创新本质的.同时,金融创新必须有利於降低总体风险,应把防范风险始终贯穿金融创新的全过程,在产品设计上强化风险管控,全面评估创新产品收益与成本的对称性,不涉足不熟悉、不擅长的领域;在操作流程上强调规范运作,深入排查各个操作环节可能存在的风险点. 同时,尚福林强调,要以加强风险缓释措施为重点,提高风险抵御和损失吸收能力.银行业要定期对信用风险,特别是集中度较高的贷款领域,开展动态压力测试.密切关注各类贷款的现金流覆盖情况,及时对押品进行价值重估.

他指出,银行信贷投入要"有扶有控",实现本行信贷政策与国家产业政策的有机统一,当前的重点是将有限的信贷资源投放到重点在建工程、小微企业和"三农"领域.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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