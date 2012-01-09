今年将制定商业银行资本管理等一揽子监管标准--银监会

路透北京1月9日电---中国银行业监督管理委员会主席尚福林称,今年将抓紧制定和完善商业银行资本管理、流动性风险管理、公司治理和系统重要性银行监管等一揽子监管标准,并适时发布.

新华社报导援引他上周六在银监会2012年监管工作会议上的发言并称,今年将全面推动银行业改革,坚决守住不发生系统性和区域性风险底线.此外,将防控重点风险,全面布控表外业务风险,着力减小风险的扩散性.

他并表示,今年银行业将切实加大对战略性新兴产业、节能环保、科技创新、现代服 务业、文化产业的金融支持力度,推动传统产业改造提升,引导出口结构升级.此外,还将持续加强对小微企业金融服务,以及强化涉农金融业务的差别化监管政策.

中国总理温家宝在上周末结束的全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.同时,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.

此外尚福林称,将继续深化推进政策性银行、邮储银行、农村信用社和金融资产管理公司等机构改革转型.推进完善公司治理,鼓励、引导和规范民间资本进入银行业.进一步提高银行业对外开放质量和水平.

中国人民银行最新数据显示,2011年12月新增人民币贷款6,405亿元,高於此前路透6,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%,同样高於此前12.7%的路透调查中值..2011全年人民币贷款增加7.47万亿元.(完)

--发稿 苏丹; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。