尚福林称银行再融资低於想象--报载

路透上海3月6日电---中国证券报周二援引中国银行业监督管理委员会主席尚福林表示,贷款规模增加确实令银行产生了补充资本金的要求,但去年银行盈利情况不错,今年银行再融资需求可能没有想象中那麽大.

就今年银行再融资会不会冲击资本市场时,尚福林指出,监管部门首先还是鼓励银行通过内源性渠道补充资本金,这样会减轻对市场的压力.另外,银行再融资有很多方式,像定向增发这样的融资就不会增加资本市场的压力.

2010年以来,为弥补信贷扩张所带来的资本缺口,中国商业银行进行了一轮以A+H配股为主要形式的资本补充.2011年,资本金的补充方式则从股本市场转向次级债市场,全年仅五大国有银行次级债发行规模就达到1,860亿元.

目前已经公布融资方案但尚未实施的中资银行有光大银行(601818.SS)发行400亿元H股,招商银行(3968.HK)(600036.SS)A+H股配股350亿元,北京银行(601169.SS)定向增发118亿元,以及民生银行(1988.HK)(600016.SS)H股再融资90亿元等.

尚福林还透露,资本新规将根据实际情况做一些技术上的调整,总体上还是要执行新的监管规则,具体出台时间还需要做一些部署.

中国银监会去年发布了更加严格的中国版"巴塞尔协议Ⅲ",其中包括系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低於11.5%和10.5%;核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%;贷款拨备率不低於2.5%等.并要求资本充足率的过渡期为2012年初开始实施,2016年底达标.

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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