薄熙来案公开审理进入第三天 与王立军当庭对质

路透北京8月24日 - 堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，周六在山东济南市中级法院进入公开审理第三天。法庭就起诉书指控被告人薄熙来贪污公款500万元人民币和滥用职权的事实进行调查质证，薄熙来并与出庭作证的重庆市前公安局长王立军当庭对质。

庭审将于周日（25日）上午8时30分继续进行。据济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。

对于贪污500万元公款一案，公诉人称，经过被告薄熙来同意证人王正刚的“补贴家用”的提议，安排王正刚与其妻薄谷开来商量，最后这500万元进入薄谷开来控制的账户。公诉人并宣读薄熙来于今年4月2日亲笔供词，表示认可检查机关的调查结果并愿意承担法律责任。

但薄熙来在法庭上称，认为证人王正刚的证言自相矛盾、不符合事实和常理；认为薄谷开来有相应经济实力，带领其子薄瓜瓜在国外生活期间不应出现困难情况；认为薄谷开来证言和王正刚证言不一致；承认因薄谷开来带儿子出国学习，有因为自己有过外遇而赌气出走的成份；承认自己4月2日供词真实，但坚持自己没有贪占这笔款的意思。

在被指控犯滥用职权罪的法庭调查过程中，薄熙来称，对于王立军叛逃至美国驻成都总领馆的事情中，自己负有“部分的责任”，但认为起诉书的指控“出入很大”。

“我自己素质、水平不高，关键时候没有能够很冷静地对待这件事情，又产生了严重的误判，所以在王立军叛逃的事情中，我有部分的责任，我对此感觉到很惭愧。”在济南中院官方微博上发布的庭审记录中，薄熙来这样说道。

他说，2012年1月28日王立军向他汇报薄谷开来与英国商人尼尔·伍德之死有关，但在同薄谷开来核实时遭到她的强烈否认。薄谷开来当时拿出的重庆公安局的证明，称伍德是因饮酒过度引起心脏猝死，薄熙来选择相信自己27年的妻子，并于第二天责打了王立军。

薄熙来在法庭上说，“（在质问王立军后）他无言以对，我觉得他对我耍了两面派，...这时我看出破绽，我判断就是他授意别人（检举薄谷开来杀人）的，所以我扇了他一耳光。”

薄熙来并承认，此后是他首先想到调整王立军的任职，但表示重庆官方微博于2月8日发布的王立军“休假式治疗”并非他的发明。

王立军于当年2月2日被免去重庆市公安局长一职，并于2月6日进入美国驻成都总领馆。今天出庭作证时，他强调自己“不仅是证人，还是薄熙来案件的被害人。”

对于自己进入美国驻成都领事馆的情况，王立军称，“当时很危险，首先我受到暴力，我身边工作人员和案件的侦办人员失踪了。”

随后薄熙来与王立军对当时的情况进行对质，王立军认为薄熙来是想掩盖11·15案（即伍德死亡一案）而想逼他走。该案将于周日继续审理。

据官方报导，薄谷开来及其子薄某某与英国公民尼尔·伍德因经济利益发生矛盾，薄谷开来认为尼尔·伍德威胁到薄某某的人身安全，与被告人张晓军共同投毒杀害了尼尔·伍德。去年8月20日，薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑，缓期两年执行。

薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。(完)

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(发稿 李然; 审校 张喜良)

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