交银财富景气指数上涨 小康家庭不动产和股票投资意愿增强

路透上海2月5日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周二发布的最新一期交银财富景气指数,较上期大幅上涨,国内小康家庭对于不动产和股票的投资意愿明显增强.

本期交银财富指数达129点,较上期上升12点.指数的三个一级指标:宏观经济、收入增长及投资意愿均呈现不同程度的上升,其中经济景气指数上升最明显.

交通银行首席经济学家连平指出,宏观经济向好、企业盈利好转、市场流动性改善以及对改革红利的预期,共同推动A股股指近期出现较大幅度的反弹.大盘上涨趋势持续,使得投资者乐观情绪亦在逐渐回升.本次调查中,小康家庭对股票和基金的投资意愿明显增强,对于期货的投资意愿亦有不小的提高.

A股市场标杆指数沪综指.SSEC自去年12月初开始本轮反弹行情以来,已累计上涨逾两成.

从各细项投资品的投资意愿看,固定收益银行理财产品和贵金属投资继续位于小康家庭未来最愿投资的产品前两位,且投资意愿不断增强.而从家庭流动资产配置比例来看,股票是小康家庭流动资产的主要投资渠道,其次是基金和固定收益银行理财产品.

调查显示,本期看涨房价的小康家庭比上期进一步增多.连平分析称,看涨房价的主要原因包括居民购买力逐渐提升;房产市场成交持续升温刺激购房者入市意愿;国内房地产供给速度有所放缓;城镇化推进中城市基础设施水平提升等.

在本次调查中,税后年收入在10-30万元人民币的家庭目前对不动产的投资意愿上升最为明显,而且未来亦计划积极购买不动产.年收入10万元以下的家庭未来投资不动产的意愿反而下降,持谨慎观望态度,而年收入30万以上家庭未来的不动产投资意愿亦微降,其中部分家庭有意将手中资产重新配置,投资股票基金比例上升.

交通银行自2010年10月起,每两个月公布一次交银财富景气指数,每次收集约2,000个家庭样本,以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势.受访者要求为税后家庭年收入5-7万元以上.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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