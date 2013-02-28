日本首相提名黑田东彦出任央行总裁

路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦执掌日本央行,以支持其对激进行动的诉求,因官员们警告称,刚刚崭露头角的经济复苏可能会被轻易打断.

选择激进政策的倡导者黑田东彦为央行总裁,安倍希望实现竞选时的承诺--检视货币政策来重振经济.日本经济已经陷入近20年的温和通缩和经济增长温吞的窘境.

"新的央行总裁需要加快资产购买速度,并延长买入公债的期限,"美银美林的首席日本分析师Masayuki Kichikawa称.

"通过加强货币宽松,日本央行能够稳定日圆汇率.然后我们将开始看到,从明年开始对消费者物价有一些正面影响."

学者岩田规久男和央行官员中曾宏被提名为日本央行副总裁.岩田规久男支持非传统的货币政策,而中曾宏则知晓央行内部工作流程.

安倍已经成功地推动央行做出改变,上个月日本央行将通胀率目标倍增至2%,且同意从2014年开始无限制买入资产计划,且新的领导层预计会推出更激进的措施.

此提名在投资者意料之中,且市场没有反应.

这三人需要参议院和众议院的批准,议会两院将在未来几日审查这三人.安倍在参议院没有获得多数席位,所以若其提名的人选能在下个月履新,则需要反对党的支持.

提名宣布不久,三位被提名人的挑战就随之而来.财政大臣以及央行审议委员均称,尽管有正面迹象,但是日本经济复苏无论如何也谈不上稳定.(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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