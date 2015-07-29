南京银行拟非公开发行不超过100亿元优先股

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月29日 - 中国上市城商行--南京银行(601009.SS)周三公告称，拟发行不超过100亿元人民币优先股，用于补充其他一级资本，提高公司资本充足率。
公告显示，按照该优先股计划的强制转股条款，当核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时，公司有权将本次优先股按照票面总金额全额或部分转为A股普通股；初始强制转股价格为18.05元/股。
公告指出，本次优先股采用可分阶段调整的股息率，拟发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二百人。
南京银行同时发布的半年报显示，该行2015年上半年录得净利润35.68亿元，同比增长24.45%，基本每股收益1.20元；期末资本充足率为12.30%，核心一级资本充足率9.41%。
南京银行A股周二收报16.84元，过去一个月累计下跌15.84%。(完)
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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。