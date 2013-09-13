中国国债期货流动性问题渐显 应提高对投机资金容忍度

作者 边竞

路透上海9月13日 - 阔别18年的国债期货虽然重返中国资本市场，但在首日闪亮登场后，上市一周来成交量却逐级下滑，流动性问题渐显，给国债期货力图比肩股指期货的雄心蒙上一层阴影。

诚然，国债期货推出伊始，银行、保险等主要国债持有者缺席，仅有券商、基金等少数机构参与是制约交投的因素之一；但因保证金较高等，投机力量参与兴趣偏低，也是抑制市场活跃程度的重要因素。

18年前“327”事件的惨痛教训令监管层在重推国债期货时稳健而偏谨慎，扩大可交割券选择范围、初期提高保证金比例等，都体现了对防范风险的关注，不过在偏重控风险的同时，也相应压缩了投机力量发挥的空间。

尽管未来银行、保险等主要国债持有者入市可期，但国债期货推出初期仍需保持必要的热度，市场容量达到一定规模后，这些机构才能有足够的参与空间。

中金所接下来有必要尽快出招，如保证金恢复至2%、日内交易手续费减半收取等，以激活交易热情，提升成交以及持仓规模。

中国金融期货交易所五年期国债期货首批上市的三个合约，首日成交量达3万多手，次日缩至1万多手，第三日更是减至5,000多手，随后两日市场波动加大，成交量稍有回升，但也未能回到万手以上。

而股指期货在2010年4月上市后的前五个交易日，日均成交量已达10万手以上。

欲浏览国债期货上市首周成交及持仓情况，请点选（link.reuters.com/rux92v）

**投机资金获利空间偏窄**

套期保值以及价格发现是期货最重要的两个功能，而要实现这两个功能，投机资金的参与必不可少，尤其是在市场的波动趋势比较明确的时候。

比如目前债市处于偏弱的运行态势中，现券持有机构为转移价格风险，在期货市场卖空进行套期保值的占多数，这时如果没有对手方，市场形成连续性交易的难度就会加大。

而从初期主要参与机构券商、私募及基金专户来看，其交易策略仍多集中在期现套利交易上，但在众多双眼睛的紧盯之下，除了上市首日盘初曾出现短暂的套利空间外，期现价格紧密跟随，套利机会难觅。

在机构参与程度尚有限，已进入的机构操作行为又趋一致的背景下，投机资金作为对手盘存在，不仅能活跃市场交易，并且能更好地实现国债期货的价格发现功能。

不过对应着国债期货较小的波动幅度，当前偏高的保证金比例留给投机资金的操作空间有限。

按五年期国债期货合约表，最低交易保证金为2%，但在上市初期为控制市场风险，这一比例提高至3%，而在实际操作中，3%只是交易所保证金，期货公司还要此基础上加收，一般为4%，以此计算杠杆率为25倍。

25倍的杠杆率在国内目前的期货品种中虽为最高，但如果结合国债期货的波幅看，其对投机资金的吸引力明显弱于股指期货以及不少活跃的商品期货。

如国债期货主力合约1312首日上市高开低走，日间波幅稍大为0.42%，以25倍杠杆计算，资金理论盈利空间为10.6%（不考虑日内多次交易），随后四个交易日均降至10%以下，介于2.9%-7.9%之间。

而本周CTD券(最便宜可交割券)130015收益率最高上行幅度约10个基点(bp)，在期现联动较紧密的情况下，国债期货的波幅已不算小；如果市场进入震荡行情，国债期货每日振幅低于0.2%可能是常态。

反观股指期货，尽管按照15%保证金比例计算、6.67倍的杠杆较国债期货低出不少，但因其绝大多数交易日均能保持1%以上波幅，超过1.5%波幅的交易日也超过半数，加之交易热度相当之高令进出很容易，不仅能看到的盈利空间显然更大、更持续，盘中的机会也更多。

从成交量来看，股指期货主力合约的成交量已稳定在50万手之上，并能经常突破百万手，持仓量基本在6-10万手之间，而国债期货成交量不仅成交量偏低，持仓量也仅在3,000手附近徘徊。再考虑到股指期货每手对应的保证金是国债期货的近三倍，两者吸引的资金规模落差之大可见一斑。

**谨慎有余或阻碍市场发展**

投机力量对于期货市场并不是洪水猛兽，只要监管得当，对活跃交易、更好地实现价格发现功能都能起到不可替代的作用。

对于国债期货来讲，在初期主要现货持有者银行、保险等缺席的情况下，起步平稳固然重要，但维持一定的活跃度也属必要；如果开始时不能保持一定热度，或会阻碍未来国债期货的发展空间。

试想一下，若银行、保险等获准入市之时，市场已成死水一潭，经营较券商更为稳健的银行和保险可能也不敢冒险地投入太多力量，银行也就更没有动力将投资户中的国债拿出来在国债期货中冒险。而银行投资户中的国债占据市场存量的最大份额，是做大国债期货市场的中坚力量。

目前逾九成五的国债托管在银行间市场。据最新数据，8月末，商业银行在银行间市场的国债托管量为52,287亿元人民币，占银行间市场国债托管量的近七成，保险公司和基金分别持有持有2,991亿元和1,028亿元，证券公司仅为86.75亿元。

欲浏览中国国债现券存量投资者持有结构图，请点选（link.reuters.com/typ82v）

当然，监管层基于以往教训，将防风险放在较高位置本无可厚非，不过从“327”至今，中国期货市场又经历了10余年的发展，目前四大期货交易所的上市品种已达30个左右，其中半数以上都较为活跃，近年来除了2008年国际金融危机期间曾遭遇系统性风险外，市场日常运行已较为理性，很少再出现人为操纵的事件。

因此，面对目前已发展到一定程度的国内期货市场，监管层应该也要给予一份信任，既不能放任不管，但管的太死也会束缚市场的成长。在国债期货重启时已考虑到各种风险，并在制度和合约上面做出相应防范的情况下，该放手时就放手。

早在20世纪90年代初，中国就已进行过国债期货交易试点，但因可供交割的国债现券数量小于期货的交易规模，导致国债期货投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重，最终爆发“327”国债事件，原万国证券公司等机构濒临破产，1995年国债期货试点暂停。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。