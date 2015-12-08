2016年债市慢牛无恙 但低利率时代波动或加大--海通证券

路透上海12月8日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)最新发布的利率债策略报告认为，2016年债市将是震荡的慢牛行情：明年上半年经济或仍在寻底之中，货币宽松将继续，利好债市，国债利率可能创新低。但随着宽财政的托底作用体现，货币宽松边际减弱，通缩风险降低，明年下半年债市或有调整风险。

报告并称，2016年的债市注定跌宕，一方面，财富配置转移和企业去杠杆趋势延续，债券长牛基础未变；而地产投资难以大幅改善，通缩风险成现实，基本面支持债券牛市。但另一方面，债市也受到诸多负面因素影响：美国加息的短期冲击，宽财政加码，货币宽松边际减弱（降息空间有限），以及股市回暖、IPO重启对债市的资金分流影响。

据其通过期限利差、信用利差、中美利差、理财配置四个维度测算，预计2016年国债底部为2.5%、波动区间为2.5%~3.1%，而国开债底部为3%、波动区间在3%~3.6%区间。

**金融资产为王，长期债牛不止**

长期看，中国利率和资本回报率趋于下降，一方面经济潜在增速下行，实体投资回报率下滑。另一方面，经济体各部门杠杆失衡，企业部门处于去杠杆过程中，而居民部门加杠杆缓慢，需要政府部门加杠杆对冲经济下滑，这期间低利率将是必须选项。

利率长期下行，居民的财富配置也产生相应变化，随着存款利率下行和地产回报率下降，存款和地产时代相继落幕，当前债券收益率和上证50股指股息率高于存款利率和地产回报率，中国已进入金融资产时代。2015年银行理财规模已超20万亿元人民币，大量资金涌入资本市场，理财资产池中30%-40%配置固收资产，将长期推升债券需求，利好债牛。

但利率的长期下行也有制约因素：1）名义利率下行有零的约束；2）私人部门成功去杠杆，新增长点提升经济潜在增速；3）当理财收益率与存款利率接轨，资金供给/金融资产需求带来的利率下行将告一段落。

**16年债市跌宕，把握节奏**

2016年的债市注定跌宕，一方面，财富配置转移和企业去杠杆趋势延续，债券长牛基础未变；而地产投资难以大幅改善，通缩风险成现实，基本面支持债券牛市。但另一方面，债市也受到诸多负面因素影响：美国加息的短期冲击，宽财政加码，货币宽松边际减弱（降息空间有限），以及股市回暖、IPO重启对债市的资金分流影响。

当前债券利率已下行至低位，进一步大幅下降的空间有限，加上多种影响因素相互制衡，预计16年债市将是震荡的慢牛行情：16年上半年经济或仍在寻底之中，货币宽松将继续，利好债市，国债利率可能创新低。但随着宽财政的托底作用体现，货币宽松边际减弱，通缩风险降低，16年下半年债市或有调整风险。

**利率债的“顶”与“底”，未来波动或加大**

通过期限利差、信用利差、中美利差、理财配置四个维度测算2016年的10年期国债和国开债的利率中枢，预计2016年国债底部为2.5%、波动区间为2.5%~3.1%，而国开债底部为3%、波动区间在3%~3.6%区间。

低利率时代，相比票息，资本利得对债券总收入的重要性凸现，短期预期的变化可能促成更频繁的交易，使得收益率波动加大。所以虽然我们坚定债券牛市会继续，但在步入低利率时代之后，一定要保持冷静，接受牛市空间有限、波动加大的客观事实。

**地方债价值有望显现，值得期待**

地方债已经成为利率债的主要发行品种，发行方式以公募为主、定向发行为辅，主要期限为5-10年。发行定价方面，非市场化因素主导，定向发行平均上浮15%，公开发行上浮比例较低但趋于分化。持有机构方面，地方债主要由全国性商业银行持有。流动性方面，现券和质押式回购交易量显示地方债流动性仍欠佳，但有改善的趋势。

银行表内资产比价方法下，公开和定向地方债利率中枢与当前10年期地方债公开招标和定向发行利率相当，表明在缺乏流动性的情况下，目前地方债的配置价值仍未完全体现。但仅从绝对收益率角度，定向和部分公开发行地方债的利率已高于同期限国开债收益率，如果后续流动性改善，地方债的配置价值有望逐步体现。(完)