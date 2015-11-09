10年国债期货收创最大单日跌幅 受IPO重启及美加息预期拖累

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月9日 - 中国金融期货交易所10年国债期货主力合约CFTc1周一收盘大跌近1%，创上市以来最大单日跌幅，受A股IPO将重启以及美国加息预期升温等因素拖累；五年国债期货主力合约则创四个月来最大单日跌幅。
五年期国债期货主力合约TF1512CTFZ5收报99.085元人民币，较上日结算价跌0.57%；10年期国债主力合约T1512CFTZ5收报97.290元，较上日结算价跌0.97%。
中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。
美国劳工部上周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅。美国10月就业大幅增长，失业率触及七年半年低点5.0%，彰显经济蕴含的力道，使得美联储在12月加息的可能性变得更大。（完）
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。