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中国财经 | 2015年 11月 9日 星期一 15:47 BJT

10年国债期货收创最大单日跌幅 受IPO重启及美加息预期拖累

路透上海11月9日 - 中国金融期货交易所10年国债期货主力合约CFTc1周一收盘大跌近1%，创上市以来最大单日跌幅，受A股IPO将重启以及美国加息预期升温等因素拖累；五年国债期货主力合约则创四个月来最大单日跌幅。

五年期国债期货主力合约TF1512CTFZ5收报99.085元人民币，较上日结算价跌0.57%；10年期国债主力合约T1512CFTZ5收报97.290元，较上日结算价跌0.97%。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。

美国劳工部上周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅。美国10月就业大幅增长，失业率触及七年半年低点5.0%，彰显经济蕴含的力道，使得美联储在12月加息的可能性变得更大。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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